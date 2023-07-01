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Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden önemli açıklama: Göz yummak suç ortağı olmaktır

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.07.2023
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Kudüs ve Filistin Müftüsü’nden önemli açıklama: Göz yummak suç ortağı olmaktır

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların "dini çatışmaları körükleyeceğini ve dünya barışını baltalayacağını" belirtti.

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