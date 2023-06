Kayıp denizaltı için zaman daralıyor: 96 saatlik oksijenleri kaldı! Ekipler endişeli: Yardım edemeyebiliriz

"ASLA BATMAZ" DENMİŞTİ

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmış fakat 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti.

