Kayıp denizaltı için zaman daralıyor: 96 saatlik oksijenleri kaldı! Ekipler endişeli: Yardım edemeyebiliriz

Dünyanın en büyük gemi kazası olarak tarihe geçen ve 1913'de yüzlerce insanın öldüğü Titanik'in enkazını görmek isteyen turistler denizaltı aracıyla kayboldu. İngiliz milyarder de dahil olmak üzere 5 kişilik turist denizaltısının, iletişim sistemi 12 bin 500 fit derinliğinde aniden kesildiğinde enkazın hemen üzerindeydi.