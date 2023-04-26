Azerbaycan Ermenistan sınırında bayrağı göndere çekti
Azerbaycan’ın Ermenistan’la arasında gerilime yol açan sınır hattı Laçın Koridoru’nda tarihi bir adım atıldı. Laçın Koridoru'nun başlangıcındaki sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı dikildi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine bağlı birlikler, Ermenistan sınırındaki kontrol noktasında tören gerçekleştirdi. Törende, Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.
Törenin ardından Vatan Savaşı Kahramanı Albay Babek Alekberov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanı, muzaffer Başkomutan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Hekeri nehri üzerindeki köprüde, gurur sembolümüz olan 3 renkli bayrağımız, sizin talimatınız doğrultusunda dalgalanmaktadır. Bununla vatanımızın sınırlarının bütünlüğü sağlanmış oldu. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı.
Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek için 23 Nisan'da sınır kontrol noktası kurmuştu.
Bu durum Ermenistan'da tepkilere neden olmuş, Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun bu noktadan çift yönlü olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a şeffaf ve düzenli geçişleri için uygun koşulların oluşturulacağı, kontrol mekanizmasının Rus güçleriyle koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edilmişti.
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