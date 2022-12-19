Ukrayna'dan Rusya savaşı hakkında flaş iddia! Kiev'de çok sayıda patlama sesi duyuldu
Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Solomyanskyi ve Shevchenkivskyi semtlerinde patlamalar yaşandığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada yeni ilhak planlarının olmadığını belirtmişti.
Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, kentte patlamaların meydana geldiğini belirterek "Başkentin Solomyanskyi ve Shevchenkivskyi semtlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu." ifadesini kullandı.
Saldırılarda Kiev'deki kritik altyapı tesislerinin hasar gördüğünü vurgulayan Kliçko, "Kiev'de can kaybı yok. Sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba da sosyal paylaşım hesabından, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Kiev'e yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini kaydetti.
RUSYA'NIN BAŞKA İLHAK PLANI VAR MI?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'dan daha fazla bölge ilhak etme gibi bir planı bulunmadığını ifade etti. Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'daki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Peskov, Rus topraklarına yeni bölgelerin katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Gündemde böyle bir plan yok. En azından bu yönde açıklamalar yapılmadı. Ancak mevcut bölgelerin özgürleştirilmesi için yapılacak çok şey var. Bildiğiniz gibi Rusya'nın yeni bölgelerinin bazı kısımları Ukraynalı güçlerin işgali altında. Oraların özgürleştirilmesi gerekiyor" cevabını verdi.
Kırım açıklarında Ukrayna'ya ait 2 insansız hava aracının düşürülmesi ve Ukrayna istihbaratına çalışanlara yönelik operasyon yapılması sonrasında Kırım'daki mevcut durumun sorulması üzerine Peskov, "Elbette riskler halen mevcut. Çünkü Ukrayna tarafı terör saldırıları düzenleme yaklaşımını devam ettiriyor. Fakat diğer taraftan gelen bilgiler bunlara karşı koyulması için etkili önlemler alındığını gösteriyor" şeklinde konuştu.
"ZELENSKİY İSTERSE SAVAŞ YARIN BİTER"
Time dergisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" seçmesine ilişkin ise Peskov, "Time dergisinin kendine has kriterleri var. Pan-Avrupa ana akımının ötesine geçmediğini görüyoruz. Ancak kesinlikle at gözlüğü takmış bir Rus karşıtı ve tutkulu bir Rus düşmanı olduklarını biliyoruz" diye konuştu.
Zelenskiy'in 2023 yılında savaşın sona ereceğine ilişkin ifadelerini de değerlendiren Peskov, "Zelenskiy aslında çatışmaların ne zaman biteceğini çok iyi biliyor. İsterse yarın bile bitebilir" dedi.
Avrupa Birliği'nin tavan fiyat uygulamasına yönelik açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, AB ve G7 ülkeleri tarafından Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararına karşılık vereceklerini ve bu yönde hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.
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