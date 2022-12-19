Ukrayna’dan Rusya savaşı hakkında flaş iddia! Kiev’de çok sayıda patlama sesi duyuldu

Peskov, Rus topraklarına yeni bölgelerin katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Gündemde böyle bir plan yok. En azından bu yönde açıklamalar yapılmadı. Ancak mevcut bölgelerin özgürleştirilmesi için yapılacak çok şey var. Bildiğiniz gibi Rusya'nın yeni bölgelerinin bazı kısımları Ukraynalı güçlerin işgali altında. Oraların özgürleştirilmesi gerekiyor" cevabını verdi.