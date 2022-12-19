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SON DAKİKA! Tayland donanmasına ait gemi Tayland Körfezi'nde battı! Kayıp askerler var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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SON DAKİKA! Tayland donanmasına ait gemi Tayland Körfezi’nde battı! Kayıp askerler var

Son dakika haberine göre Tayland donanmasına ait bir gemi Tayland Körfezi'nde battı. Donanma'dan yapılan açıklamada 75 denizcinin kurtarıldığı 31'nin hala suda olduğu belirtildi.

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