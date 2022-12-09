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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk cephesindeki Bahmut kentinin Rus saldırıları sonucu neredeyse tamamen yıkıldığını belirtti.

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