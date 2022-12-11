Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü | Yetim çocuklara Türkiye’den şefkat eli

TAHIL KORiDORU

Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Başkan Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi.