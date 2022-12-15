Rusya Ukrayna savaşında son durum! Putin emri verdi!

LAVROV NÜKLEER ŞARTI AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, geçen günlerde Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti. Lavrov , Rusya'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıklamıştı. Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.

BATI'YA NÜKLEER GÖZDAĞI

Medvedev, "Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor" sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti. Medvedev, "Rusya'ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir" demişti.

Amerikan CNN televizyonu, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üç kaynağın Ukrayna'ya Patriot yollanacağını teyit ettiğini bildirmişti.