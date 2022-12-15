Rusya Ukrayna savaşında son durum! Putin emri verdi!
Dünya’nın gözü 24 Şubat’tan bu yana Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşta. ABD’nin Patriot adımının ardından harekete geçen Rusya dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir adım attı. Rus lider, ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzesinin aktif edilmesi emrini verdi. İşte dünyayı ayağa kaldıran görüntüler...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti. Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Putin'den flaş bir hamle geldi. Rus lider, ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzesinin aktif edilmesi emrini verdi.
İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi "nükleer tehdit" yorumu ile okurlarına sunarken bölgeden gelen görüntüler dünyayı alarma geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde roketin Kaluga bölgesindeki bir siloya kurulduğu anlar yer aldı.
İngiliz basını füzenin menzilinin 12 bin kilometre olduğunu yazdı.
Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda, ise füzenin Hiroşima'yı yok eden Amerikan bombasından 12 kat daha kuvvetli olduğunu bildirdi.
Siloya nakledilerek operasyonel konuma gelen füzenin Rusya'nın 17 Aralık'taki yıllık Stratejik Füze Kuvvetleri Günü için hazırlandığı belirtiliyor.
LAVROV NÜKLEER ŞARTI AÇIKLADI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, geçen günlerde Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti. Lavrov , Rusya'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıklamıştı. Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.
BATI'YA NÜKLEER GÖZDAĞI
Medvedev, "Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor" sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti. Medvedev, "Rusya'ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir" demişti.
Amerikan CNN televizyonu, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üç kaynağın Ukrayna'ya Patriot yollanacağını teyit ettiğini bildirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak?
- Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?
- Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek kimdir, nereli? Kısmetse Olur Bilek Orundaş'ın Instagram hesabı ne?
- EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih takvimi açıklandı mı?
- Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?
- 2023 Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri!
- Yakında parayı sağlam vuracak 4 BURÇ! 2023 yılında cepleri bayram edecek! Koç, Boğa, Aslan, Başak...
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! Aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
- Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?