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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Scholz'dan kritik Ukrayna görüşmesi! İşte masadaki konular

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2022
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Scholz’dan kritik Ukrayna görüşmesi! İşte masadaki konular

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremli'in Putin ile görüşmesi için olumlu bir hava olduğunu açıklamasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede, Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili temel yaklaşımlarını dile getirdi.

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