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Ukrayna limanlarından 14 milyon tor tahıl geçti

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Giriş Tarihi: 17.12.2022
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Ukrayna limanlarından 14 milyon tor tahıl geçti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiği bildirildi.

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