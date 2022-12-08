Rusya Ukrayna'da daha fazla bölge ilhak edecek mi? Kremlin'den savaş hakkında flaş açıklama
Devam eden Rusya-Ukrayna savaşında esir takasları devam ederken, farklı bölgelerde zaman zaman çatışmalar da alevleniyor. Rus ordusunun ilerlemeye devam edip etmeyeceği hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha fazla ilhakın planlanmadığını dile getirdi.
Peskov, Rus topraklarına yeni bölgelerin katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Gündemde böyle bir plan yok. En azından bu yönde açıklamalar yapılmadı. Ancak mevcut bölgelerin özgürleştirilmesi için yapılacak çok şey var. Bildiğiniz gibi Rusya'nın yeni bölgelerinin bazı kısımları Ukraynalı güçlerin işgali altında. Oraların özgürleştirilmesi gerekiyor" cevabını verdi.
Kırım açıklarında Ukrayna'ya ait 2 insansız hava aracının düşürülmesi ve Ukrayna istihbaratına çalışanlara yönelik operasyon yapılması sonrasında Kırım'daki mevcut durumun sorulması üzerine Peskov, "Elbette riskler halen mevcut. Çünkü Ukrayna tarafı terör saldırıları düzenleme yaklaşımını devam ettiriyor. Fakat diğer taraftan gelen bilgiler bunlara karşı koyulması için etkili önlemler alındığını gösteriyor" şeklinde konuştu.
"ZELENSKİY İSTERSE SAVAŞ YARIN BİTER"
Time dergisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" seçmesine ilişkin ise Peskov, "Time dergisinin kendine has kriterleri var. Pan-Avrupa ana akımının ötesine geçmediğini görüyoruz. Ancak kesinlikle at gözlüğü takmış bir Rus karşıtı ve tutkulu bir Rus düşmanı olduklarını biliyoruz" diye konuştu.
Zelenskiy'in 2023 yılında savaşın sona ereceğine ilişkin ifadelerini de değerlendiren Peskov, "Zelenskiy aslında çatışmaların ne zaman biteceğini çok iyi biliyor. İsterse yarın bile bitebilir" dedi.
Avrupa Birliği'nin tavan fiyat uygulamasına yönelik açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, AB ve G7 ülkeleri tarafından Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararına karşılık vereceklerini ve bu yönde hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.
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