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Nükleer savaş tehdidi kapıda! Vladimir Putin'den dünyayı sallayacak sözler: Rusya ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Nükleer savaş tehdidi kapıda! Vladimir Putin’den dünyayı sallayacak sözler: Rusya ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada başta süper güç ülkeler olmak üzere potansiyel düşman olarak tanımladığı tüm devletlere nükleer savaş mesajı verdi. Putin nükleer savaş tehdidinin her geçen gün büyüdüğünü ifade ederken "Bu silahları tüm dünyaya bir ustura gibi sallama niyetinde değiliz." dedi. Putin ayrıca Rusya nükleer silahı ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada dünya genelinde nükleer savaş tehdidinin giderek büyüdüğünün altını çizerken son derece net mesajlar verdi.

RUSYA İLK KULLANMAYACAK AMA...

Putin "Nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak." ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SİLAHLARI USTURA GİBİ SALLAMA NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Putin, "Biz aklımızı yitirmedik, nükleer silahların ne olduğunun farkındayız. Bu araçlara sahibiz ve bunlar diğer tüm nükleer ülkelerden daha gelişmiş ve daha modern seviyede. Bugün için bu, açık bir gerçek. Bu silahları tüm dünyaya bir ustura gibi sallama niyetinde değiliz. Nükleer silaha sahip olmak, çatışmaların genişlemesini provoke eden değil, dizginleyen bir faktör" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SALDIRI DÜZENLENİRSE..."

Rusya'nın hiçbir halükarda nükleer silah kullanan ilk taraf olmayacağını ve bunun ikinci kullanan olmayacağı anlamına geldiğini de belirten Putin, zira Rusya topraklarına nükleer saldırısı düzenlenmesi durumunda Rus ordusunun nükleer silah kullanma imkanının son derece kısıtlanacağını anlattı.

"BİZİ VURDUKLARI AN KARŞILIK VERİRİZ"

Rusya lideri, "Bununla birlikte, savunma araçlarını kullanma stratejimiz var. Buna göre savunma için kitle imha silahlarını, nükleer silahları göz önünde bulunduruyoruz, tüm bunlar sözde misilleme saldırısı için ayarlandı, yani bizi vurduklarında karşılık vereceğiz" diye ekledi.

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