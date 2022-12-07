Nükleer savaş tehdidi kapıda! Vladimir Putin’den dünyayı sallayacak sözler: Rusya ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak

"NÜKLEER SİLAHLARI USTURA GİBİ SALLAMA NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Putin, "Biz aklımızı yitirmedik, nükleer silahların ne olduğunun farkındayız. Bu araçlara sahibiz ve bunlar diğer tüm nükleer ülkelerden daha gelişmiş ve daha modern seviyede. Bugün için bu, açık bir gerçek. Bu silahları tüm dünyaya bir ustura gibi sallama niyetinde değiliz. Nükleer silaha sahip olmak, çatışmaların genişlemesini provoke eden değil, dizginleyen bir faktör" ifadelerini kullandı.