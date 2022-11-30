Kara harekatı için Rusya’dan sinyal! Rusya’dan Türkiye açıklaması: Yoğun temaslarımız sürüyor

TÜRKİYE VE SURİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Türkiye ve Suriye taraflarıyla bu konuda yoğun temaslar sürdürdüklerini belirten Zaharova, "Böyle adımların, söz konusu bölgede basit olmayan durumu kötüleştireceğini ve genel olarak bölgedeki durumu olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Ankara ile Şam arasında koordinasyonun kurulmasının, sınır bölgesinde sağlam güvenliği sağlayacağı kanaatindeyiz. İlgili kurumlar arasında geniş çaplı gerilimin önlenmesi için temaslar sürdürülüyor." dedi.