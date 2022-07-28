Abdülhamid Han Yunanistan'a korku saldı! Her şeye hazır olmalıyız"
Türkiye'nin Akdeniz ve Ege politikaları Yunanistan'ı rahatsız ederken, Abdülhamid Han sondaj gemimizin ilk test seyrini gerçekleştirmesi dikkat çekti. Emekli Yunan amiral Stelios Fenekos, "Her şeye hazır olmalıyız" diyerek hükümete çağrı yaptı. Fenekos, Abdülhamid Han'ın tartışmalı karasularına da girebileceğini iddia etti.
Abdülhamid Han sondaj gemimiz 9 Ağustos 2022 tarihinde Mersin'den görev yerine açılacak. Bu gelişme Yunanistan'da en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Abülhamid Han gemisi büyük korku yaratırken, emekli Yunan amiral Stelios Fenekos, Yunan devlet televizyonu ERT'nin yayınına katılarak, "Önce mutlak Türk kontrolünde olan bir bölgeye gidecek. Her şey yolunda olursa, Kıbrıs'ta olsun, Meis'in güneyi veya başka bir yer olsun, tartışmalı sulara da gidecek." dedi. Emekli amiral, her şeye hazırlıklı olma çağrısı yaptı.
ABDÜLHAMİD HAN 9 AĞUSTOS'TA SEFERE ÇIKIYOR
Türkiye, Karadeniz'de olduğu gibi Akdeniz'de de hak ve menfaatleri doğrultusunda sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda filoya yeni katılan Abdülhamid Han sondaj gemisi sefere çıkmaya hazırlanıyor. Mersin'de demir almayı bekleyen Abdülhamid Han gemisinin 9 Ağustos'ta Akdeniz'de belirlenen görev yerinde sondaj faaliyetlerine başlaması bekleniyor.
YUNANİSTAN'DA GÜNDEM: ABDÜLHAMİD HAN...
Yunanistan, vakit daralırken Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ülke gündeminde Abdülhamid Han sondaj gemisi ile ilgili gelişmeler sık sık yer alıyor.
EMEKLİ YUNAN AMİRAL ABDÜLHAMİD HAN KORKUSUNU CANLI YAYINDA ANLATTI
Yunanistan donanmasında uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Amiral Stelios Fenekos Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuştu. Gelişmeleri değerlendiren Stelios Fenekos, "Belirli alanlarda kararlılığımızı ve yetki anlayışımızı göstermek için ön cephede bazı sahil güvenlik gemileri bulunduralım, fakat savaş gemilerimiz tarafından görünmez bir şekilde gölgeleyelim, böylece askerileşecek olan bizler olmayalım." uyarısında bulundu.
"ERDOĞAN KADEMELİ İLERLEYECEK"
Emniyetli bir sondaj yapmasına izin verecek koşulların sağlanması gerekiyor. Fenekos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kademeli ilerleyeceğini" düşündüğünü belirtti.
"Türkiye ile her zaman hazır olmalıyız." diyen Stelios Fenekos, diğer taraftan gerilimli senaryolara karşı olduğunu dile getirdi.
Ankara'nın bu tür fırsatlardan yararlandığını Yunanistan'a gösterdiğine dikkati çeken Yunan komutan, buna karşı "denetim" önerisinde bulundu.
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