Abdülhamid Han Yunanistan'a korku saldı! Her şeye hazır olmalıyız"

Abdülhamid Han sondaj gemimiz 9 Ağustos 2022 tarihinde Mersin'den görev yerine açılacak. Bu gelişme Yunanistan'da en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Abülhamid Han gemisi büyük korku yaratırken, emekli Yunan amiral Stelios Fenekos, Yunan devlet televizyonu ERT'nin yayınına katılarak, "Önce mutlak Türk kontrolünde olan bir bölgeye gidecek. Her şey yolunda olursa, Kıbrıs'ta olsun, Meis'in güneyi veya başka bir yer olsun, tartışmalı sulara da gidecek." dedi. Emekli amiral, her şeye hazırlıklı olma çağrısı yaptı.