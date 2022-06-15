Yunan'ı korku sardı! Her gün Türkiye'nin olası operasyonunu analiz ediyorlar | Bora ile Atina'yı bile vurabilirler
İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'ı son kez uyaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri, Yunan basınında yankı bulmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunan medyasında hemen hemen her gün Türkiye'nin olası operasyonları analiz ediliyor.
Yunanistan'ın, Ege Denizi'ndeki provokasyonları yerini ülkede korkuya bıraktı. Uluslararası anlaşmalar gereği Yunanistan, silahlandırılmaması gereken adaları, uluslararası hukuku çiğneyerek askerlerle donattı.
Yunanistan'ın bu hareketlerine karşı en büyük uyarı İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2022 Tatbikatı'nı yerinde izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN: AKLINI BAŞINA AL
Yunanistan'ı son kez ikaz ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ı, gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır" ifadelerini kullandı.
YUNAN MEDYASI TÜRKİYE'NİN OLASI OPERASYONLARINI ANALİZ ETTİ
Bu uyarı sonrası Yunanistan medyasında hemen hemen her gün endişe manşetleri atıldı.
Gazetelerden televizyon kanallarına kadar Türkiye'nin olası operasyonları hergün ülke medyasında analiz edilirken, yerli SİHA'lardan sonra bir diğer milli üretim olan balistik füze sistemi BORA konuşuldu.
ERDOĞAN'IN SÖZLERİ, MAVİ VATAN HARİTASI...
Türkiye'nin silah sistemlerinin yanı sıra Başkan Erdoğan'ın operasyon için kararlılık sözlerini verip, Mavi Vatan haritasını gösteren Yunan televizyonunun bu analizleri, an itibarıyla ülkede büyük paniğe yol açıyor.
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