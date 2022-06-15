Yunan’ı korku sardı! Her gün Türkiye’nin olası operasyonunu analiz ediyorlar | Bora ile Atina’yı bile vurabilirler

BAŞKAN ERDOĞAN: AKLINI BAŞINA AL

Yunanistan'ı son kez ikaz ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ı, gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır" ifadelerini kullandı.