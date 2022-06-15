15 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunan'ı korku sardı! Her gün Türkiye'nin olası operasyonunu analiz ediyorlar | Bora ile Atina'yı bile vurabilirler

Yunan'ı korku sardı! Her gün Türkiye'nin olası operasyonunu analiz ediyorlar | Bora ile Atina'yı bile vurabilirler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
ABONE OL
Yunan’ı korku sardı! Her gün Türkiye’nin olası operasyonunu analiz ediyorlar | Bora ile Atina’yı bile vurabilirler

İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'ı son kez uyaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri, Yunan basınında yankı bulmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunan medyasında hemen hemen her gün Türkiye'nin olası operasyonları analiz ediliyor.

Yunanistan'ın, Ege Denizi'ndeki provokasyonları yerini ülkede korkuya bıraktı. Uluslararası anlaşmalar gereği Yunanistan, silahlandırılmaması gereken adaları, uluslararası hukuku çiğneyerek askerlerle donattı.

Yunanistan'ın bu hareketlerine karşı en büyük uyarı İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2022 Tatbikatı'nı yerinde izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN: AKLINI BAŞINA AL

Yunanistan'ı son kez ikaz ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ı, gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır" ifadelerini kullandı.

YUNAN MEDYASI TÜRKİYE'NİN OLASI OPERASYONLARINI ANALİZ ETTİ

Bu uyarı sonrası Yunanistan medyasında hemen hemen her gün endişe manşetleri atıldı.

Gazetelerden televizyon kanallarına kadar Türkiye'nin olası operasyonları hergün ülke medyasında analiz edilirken, yerli SİHA'lardan sonra bir diğer milli üretim olan balistik füze sistemi BORA konuşuldu.

BORA İLE ATİNA'YI BİLE VURABİLİRLER

BORA'yı analiz eden bir Yunan televizyonu, adaları bu füze sistemiyle vurabileceğini dile getirip, BORA'nın menzilinin Atina'ya kadar ulaşabileceğine dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ, MAVİ VATAN HARİTASI...

Türkiye'nin silah sistemlerinin yanı sıra Başkan Erdoğan'ın operasyon için kararlılık sözlerini verip, Mavi Vatan haritasını gösteren Yunan televizyonunun bu analizleri, an itibarıyla ülkede büyük paniğe yol açıyor.

Adalara askeri harekat olur mu? ADALARA ASKERİ HAREKAT OLUR MU?

Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a uyarı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A UYARI
Bakan Akar’dan sert tepki: Kavga etmek istiyorsunuz BAKAN AKAR'DAN SERT TEPKİ: KAVGA ETMEK İSTİYORSUNUZ
Yunanistan’ı ABD üssüne dönüştürme suçlaması YUNANİSTAN'I "ABD ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRME" SUÇLAMASI
Türkiye Ege’de silahlanan yerleri bombalar mı? TÜRKİYE EGE'DE SİLAHLANAN YERLERİ BOMBALAR MI?
Yunan vekilden Miçotakis’i kızdıracak sözler YUNAN VEKİLDEN MİÇOTAKİS'İ KIZDIRACAK SÖZLER
Emekli Yunan komutan haddini aştı! EMEKLİ YUNAN KOMUTAN HADDİNİ AŞTI!
’Batı Ukrayna gibi Yunanistan’ı yem ediyor 'BATI UKRAYNA GİBİ YUNANİSTAN'I YEM EDİYOR
Emekli Yunan Koramiral’den haddini aşan sözler EMEKLİ YUNAN KORAMİRAL'DEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER
Türkiye Ege’de silahlanan yerleri bombalar mı? TÜRKİYE EGE'DE SİLAHLANAN YERLERİ BOMBALAR MI?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA