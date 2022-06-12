Emekli Yunan komutan Yanis Egolfopulos haddini aştı: İstanbul Boğazı’ndaki köprüleri vururuz
Son dakika haberine göre: Emekli Yunan komutan Yanis Egolfopulos, Fransız yapımı Rafale savaş uçakları ile Ege'de hava üstünlüğünün Atina'ya geçtiğini söyledi. Çıktığı televizyon kanalında “Larisa’dan üç füze atsak İstanbul Boğazı’ndaki köprüleri vururuz” diyerek provokatif açıklamalar yaptı.
Ege Denizi'nde 1996 yılında yaşanan "Kardak krizi" travmasını atlatamayan emekli koramiral Yanis Egolfopulos, Yunan savaş uçaklarının İstanbul'u bombalayabileceğini söyledi. Kardak krizi döneminde Ege'deki "Adrias" savaş gemisinin komutanı olan Egolfopulos, Yunan "Mega" televizyonunda katıldığı programda, "Rafale uçakları Larisa'dan üç Scalp füzesi atsa İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vurur. Sonra Türklere 'hadi gelin, konuşalım' deriz" ifadelerini kullandı.
'ÇOK PARA HARCADIK ÜSTÜNLÜK BİZDE'
Sözlerini daha da ileri götürerek Türk ordusunun "çok zayıfladığını" savunan emekli asker, bir sıcak çatışma yaşanması halinde Türk SİHA'larının "ekmek kırıntısı" gibi kalacağını savundu. Provokatif söylemlerini daha sonra çıktığı "Open TV" yayınında da sürdüren Yanis Egolfopulos, "Yunanistan ordusu için 2019'dan beri büyük paralar harcandı. Şu an silah üstünlüğü bizde. Türklerden korkmuyoruz. Keşke ilk adımı atsalar" dedi. Emekli koramiral, 1996 Kardak krizi sırasında dönenim hükümeti "vur" emri verseydi, Türkiye'nin bugün Yunanistan'ı tehdit edemeyeceğini de söyledi.
TÜRK TANKLARINA KARŞI MERİÇ'E HENDEK
Yunanistan basını, 2010 yılından beri Meriç sınırına kazılan 135 km uzunluğundaki hendek ile ilgili çalışmaların son aşamaya girdiğini yazdı. Yerel haber sitesi 'evrosnews', "Tür tanklarının muhtemel bir geçiş teşebbüsünü önleyecek bu hendek, Yunan savunması için çok önemli" ifadesini kullandı. 32 metre genişliğe ve 7 metre deriliğine sahip hendeğin 12 yıldır ağır aksak ilerleyen kazı çalışmalarına son dönemde hız verildi. Çalışmalar halihazırda Dedeğaç'a 65 km mesafedeki Sofulu köyünde devam ediyor. Meriç'e hendek kazılmaya, 2010 yılında "sığınmacıların geçişini önlemek" gerekçesiyle başlanmıştı. Ancak daha sonra hendeğin "savunma amaçlı olduğu" açıklanmıştı.
'UÇAKSAVARLAR BİZE LAZIM'
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Ukrayna'ya silah yardımına ilişkin, "Bizden ne kadar talep ederlerse etsinler, uçaksavar veya gemisavar füzeleri göndermeyeceğiz. Çünkü karşımızda gerçek bir tehdit var" dedi. Geçtiğimiz günlerde parlamentoda verilen bir soru önergesini cevaplandıran Bakan, "Türkiye'den tehdit gördükleri gerekçesiyle" bu silahlara ihtiyaç duyduklarını söylerken, Girit'te depolanan Rus yapımı S-300 füze sistemini de Ukrayna'ya verme niyetleri olmadığını kaydetti. Kıbrıs Rum yönetiminin siparis ettiği S-300'ler, 1998 yılında Türkiye'nin sert tepkisi üzerine Girit Adası'na nakledilmişti. Füzeler, geçen 24 yılda sadece bir kez, 26 Aralık 2013'te test için ateşlendi.
BİLGİ SIZDIRANA CEZA
Bakan Panayiotopulos ayrıca, Almanya'dan alınacak modern ekipmana karşılık Ukrayna'ya verilen silahlara ilişkin bilgileri basına sızdıranların, askeri kanunlara göre cezalandırılacağını söyledi. Bakan, bu tür bilgilerin "toplam kapasiteleri" hakkında düşmanlarına fikir verebileceğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Kapısı arızalanan metro yolcuların canını hiçe saydı
- Atina'yı kimler sahaya sürüyor? 'Batı Ukrayna gibi Yunanistan'ı yem ediyor
- Afet var başkan yok! Ankara selle uğraşırken Mansur Yavaş Eskişehir'de toplantıda!
- Sağanak yağış Aydın'ı da vurdu! Hastaneler, evler ve iş yerleri göle döndü! CHP'li belediye yetersiz kaldı vatandaş çileden çıktı
- Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman bitecek? 11-12 Haziran 2022 hava durumu
- GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? Tüm detaylar
- Son dakika: Ankara'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu
- MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Tarih belli oldu
- Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle: 11 Haziran GS Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı hangi kanalda?
- TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu
- Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor?
- İtalya'da helikopter kazası son durum: 11 Haziran Eczacıbaşı kaybolan helikopter bulundu mu? Helikopter düştü mü?