Emekli Yunan komutan Yanis Egolfopulos haddini aştı: İstanbul Boğazı’ndaki köprüleri vururuz

'UÇAKSAVARLAR BİZE LAZIM'

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Ukrayna'ya silah yardımına ilişkin, "Bizden ne kadar talep ederlerse etsinler, uçaksavar veya gemisavar füzeleri göndermeyeceğiz. Çünkü karşımızda gerçek bir tehdit var" dedi. Geçtiğimiz günlerde parlamentoda verilen bir soru önergesini cevaplandıran Bakan, "Türkiye'den tehdit gördükleri gerekçesiyle" bu silahlara ihtiyaç duyduklarını söylerken, Girit'te depolanan Rus yapımı S-300 füze sistemini de Ukrayna'ya verme niyetleri olmadığını kaydetti. Kıbrıs Rum yönetiminin siparis ettiği S-300'ler, 1998 yılında Türkiye'nin sert tepkisi üzerine Girit Adası'na nakledilmişti. Füzeler, geçen 24 yılda sadece bir kez, 26 Aralık 2013'te test için ateşlendi.