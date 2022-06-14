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Miçotakis'in dış politikasından Yunanistan da rahatsız! Yunan milletvekilinden ülkeyi "ABD üssüne dönüştürme" suçlaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Miçotakis’in dış politikasından Yunanistan da rahatsız! Yunan milletvekilinden ülkeyi ABD üssüne dönüştürme suçlaması

Yunan milletvekili Kleon Grigoriadis, hükümeti, ülkeyi dev bir ABD üssüne dönüştürmekle suçladı. Grigoriadis,"Tarih der ki büyük güçler, küçük güçleri alet eder, yol açabilecekleri acıları önemsemeksizin kendi çıkarları için kullanır" ifadelerini kullandı.

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