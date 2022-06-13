Yunanistan’ı Türkiye korkusu sardı! PKK gibi hendek kazıyor… | Türkiye Ege'de silahlanan yerleri bombalar mı?

A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’e konuk olan Emekli Kıdemli Binbaşı İlker Güçlü, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve adalar konusunda yaşanan krizi yorumladı. Yunanistan’ın Türk ordusuna karşı aciz durumunu gözler önüne seren Güçlü, “Yunanistan hendek kazıyormuş, herhalde bu hendek kazmayı PKK’dan öğrendiler” ifadelerine yer verdi. Güçlü, Türkiye silahlanan yerleri bombalar mı? sorusunu ise Libya, Suriye, Karabağ’daki örneklerle açıkladı.

Emekli Kıdemli Binbaşı İlker Güçlü, her Pazar akşamı A Haber'de canlı olarak ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem'e Ege'deki Türk-Yunan gerilimi hakkında harita üzerinde kritik tespitlerde bulundu.

İlker Güçlü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"HENDEKLE FALAN YUNANİSTAN RÜYASINDA GÜVENDE GÖRÜR"

Yunanistan hendek kazıyormuş denildi. Bir takım da görüntüler var. Herhalde hendek kazması PKK'dan ya da Esed'den öğrendiler. PKK yurt içinde ve yurt dışında senelerdir hendek kazdı. Ama o hendekler bizi engellenmedi. Biz adalar ile aramızdaki deniz engelinden mesafeden çekinmiyoruz ki oradaki hendeklerden çekinelim. Yani bizim İHA, SİHA'larımızı uçaklarımızı bu hendekler nasıl engel olabilecek. Türk savunma sanayii çalışıyor. Yakında o tankı kaldıracak o dronu da yapacak sanırım inşallah. Hendekle falan Yunanistan kendisini ancak rüyasında güvende görür.

PKK VE GAYRİ NİZAMİ HARP DENKLEMİ

Yunanistan'ı PKK ile kıyaslamak doğru olur mu bilmiyorum fakat PKK uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'ni uğraştıran bir terör örgütü. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devleti bu kadar süredir uğraştırmasının sebebi de gayri nizami harbi benimsemiş olmasıdır.

"YUNANİSTAN'I ABD VE FRANSA KIŞKIRTIYOR"

Yunanistan ile gayri nizami harp olmaz. Çünkü devlet olarak nizami harp yapacak. Yunanistan'ın kendisine güveni kendisine değil. Geçmişte bunları İngilizler kışkırtıyordu. Şimdi ABD ve Fransa kışkırtıyor. Midilli de bir tümeni ve bağlı birlikleri var.

EGE'DE YUNAN SİLAHLANMASI KİME KARŞI?

Burada Rusya'ya karşı, İran'a, Çin'e karşı olduğunu söyleyenler var. Ama ne garip ki bizim burnumuzun dibinde. Yunanistan 1952'de mahallenin şımarık çocuğu gibi hemen silahlandırmaya başladı.

YUNANİSTAN'IN ADALARDAKİ ASKERİ GÜCÜ

Ve şu anda büyük adalarında tümenleri ve tugayları var. 7 bin 500'er kişilik, 8.000'er kişilik. 10'ar bin asker kapasitesinde bir takım birlikleri var. Yine 4 tane büyük adasında hava üsleri var, 6 tane deniz üssü var, 2-3 adasında helikopter üsleri mevcut, küçük adalarında yine taburları var. Meis'te bile bir tabura yakın kuvvetleri bulunmakta.



TÜRKİYE SİLAHLANAN YERLERİ BOMBALAR MI?

Geçmişten örnek verecek olursak; Libya, Suriye, Karabağ'da nasıl bütün hesapları bozduysa Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) buradaki bütün hesapları bozar. Yani oraya istediği kadar kuvvet, tank top tüfek yığsın, deniz üssü yapsın… Biz hem denizde hem havada onlardan uçaklarda eşitiz. Ama İHA ve SiHA konusunda biz hem tecrübeliyiz ve çok doğru kullanıyoruz. Dünyada bunu en koordineli kullanan devlet Türkiye'dir.