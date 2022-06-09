Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ege'den Yunanistan'a gözdağı: Aklınızı başınıza alın
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı. Tatbikata katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum ciddi konuşuyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:
Bu tatbikata katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Düzensiz göçle mücadele gibi dünyanın en kritik sınamalarını sürdürüyor. Barışın istikrarın tesisi konusunda kimsenin inkar edemeyeceği gayeretler sarf ediyoruz. MilliG elirimize göre oranlandığında insani yardımda dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Kahraman ordumuz sınır güvenliğimizden, sınıt ötesi harekatlara, her alanda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle ettiğimiz mücadelelerde gösterdiğimiz başarının eşi benzeri yoktur. Ülkemizin sınırlarında terör koridoruna izin vermeyeceğiz.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kilit harekatıyla sınırlarımızı güvenlik altına alma operasyonlarımızı sürdüyoruz. Ülkemizin sınırları dibinde, terör koridorlarına asla izin vermeyeceğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Müttefiklerimizin tercihlerini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını umut ediyoruz.
YUNANİSTAN'A GÖZDAĞI
Rusya Ukrayna savaşı, dünayda barışın ve istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermiştir. Böyle kritik bir dönemde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin haklarına ve çıkarlarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler, gerçeklikten uzak söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tip konuların şımarıklık kaldırmayacağı ortadadır. Tarih önünde bunun hesabını verecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına ülkemize 2 km'den daha az, Meyis Adası için yetki talep etmesini uluslarası camianın takdirine bırakıyoruz. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum ciddi konuşuyorum. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor.
YUNANİSTAN SABRIMIZI YANLIŞ ANLIYOR
1999 ve 2006 yıllarında Anayasa İnsan Hakları Mahkemesinde mahkum edilen Yunanistan'a göz yumulduğu ortadadır. Türkiye Adalar'daki haklarından vazgeçmeyeceği gibi uluslararası haklarını savunmaktan da geri durmayacaktır. Sabrımızı ve soğukkanlılığımızı Yunanistan yanlış anlıyor.
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