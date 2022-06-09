Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Ege’den Yunanistan’a gözdağı: Aklınızı başınıza alın

YUNANİSTAN'A GÖZDAĞI

Rusya Ukrayna savaşı, dünayda barışın ve istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermiştir. Böyle kritik bir dönemde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin haklarına ve çıkarlarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler, gerçeklikten uzak söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tip konuların şımarıklık kaldırmayacağı ortadadır. Tarih önünde bunun hesabını verecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına ülkemize 2 km'den daha az, Meyis Adası için yetki talep etmesini uluslarası camianın takdirine bırakıyoruz. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum ciddi konuşuyorum. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor.