Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos’tan Türkiye’ye karşı haddini aşan sözler

"Söyledikleri şaka" diyen Yunan, "Keşke ilk adımı Erdoğan atsa" dedi.

YUNAN'A EFES ŞAMARI

Başkan Erdoğan, "Dün Efes 2022 Tatbikatı yaptık. Bunun yanında Yunanistan 3'lü olarak toplantı yapmışlar. Türkiye'yle ilişkiler noktasında gözden geçirelim ve bu dönemi atlatalım demişler. 37 ülke katıldı tatbikata. Yunanistan katılmayın diye haber göndermiş. Hepsi bizimle yer aldılar. ABD başta olmak üzere. Başarılı tatbikat gereken cevabın verilmesinde hayırlı oldu. Bundan sonra böyle gidecek. Herkes bu milletin neler yapabileceğini görecek. Ülkemizi kuşatmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, 2053 vizyonumuzu evlatlarımıza kutlu bir miras olarak bırakacağız." demişti.

Başkan Erdoğan, "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez, kimsenin kendi hukukunu çiğnemesine izin vermez" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Doğu Akdeniz'de ülkemizin anakarasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan Meis adası için 40.000 kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin ne anlama geldiğini uluslararası topluma bırakıyoruz.

Askerden arındırılmış adaları çeşitli tatbikatlara dahil etmek, bu hukuksuzluğa NATO ve üçüncü taraf ülkeleri alet etmeye çalışmak, trajik sonla sonuçlanacak bir çabadan başka bir şey değildir.