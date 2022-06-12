Yunan vekil Kleon Gregoriadis’in sözleri Kiriakos Miçotakis’i kızdıracak: Tarihten ders almalıyız

Açıklamasında milletvekili, "Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor" sözlerine yer verdi.