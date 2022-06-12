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Yunan vekil Kleon Gregoriadis'in sözleri Kiriakos Miçotakis'i kızdıracak: Tarihten ders almalıyız

Son dakika haberine göre: Yunanistan'ın Türkiye karşıtı yaptığı provokasyon hamleleri hız kesmeden devam ederken, MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Tarihten ders alınması gerektiğini söyleyen Gregoriadis, "Yunanistan bir ABD üstüne dönüştü. Büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 12.06.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 11:25
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Yunan vekil Kleon Gregoriadis’in sözleri Kiriakos Miçotakis’i kızdıracak: Tarihten ders almalıyız

Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler, Yunan basınında geniş yer buluyor.

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Yunan vekil Kleon Gregoriadis’in sözleri Kiriakos Miçotakis’i kızdıracak: Tarihten ders almalıyız

Pek çok gazete, Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usülsüzlük' yaptığını iddia edip, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer veriyor.

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Yunan vekil Kleon Gregoriadis’in sözleri Kiriakos Miçotakis’i kızdıracak: Tarihten ders almalıyız

Öte yandan Yunan MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis ise sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

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Yunan vekil Kleon Gregoriadis’in sözleri Kiriakos Miçotakis’i kızdıracak: Tarihten ders almalıyız

Yunanistan hükümeti ve Yunan Başbakan Kriyakos Miçotakis'e uyarılardan bulunan Gregoriadis, "Tarihten ders almalıyız" dedi.

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Yunan vekil Kleon Gregoriadis’in sözleri Kiriakos Miçotakis’i kızdıracak: Tarihten ders almalıyız

Açıklamasında milletvekili, "Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor" sözlerine yer verdi.