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Yunan vekil Kleon Gregoriadis'in sözleri Kiriakos Miçotakis'i kızdıracak: Tarihten ders almalıyız
Son dakika haberine göre: Yunanistan'ın Türkiye karşıtı yaptığı provokasyon hamleleri hız kesmeden devam ederken, MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Tarihten ders alınması gerektiğini söyleyen Gregoriadis, "Yunanistan bir ABD üstüne dönüştü. Büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyor." dedi.
Giriş Tarihi: 12.06.2022 10:39Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 11:25