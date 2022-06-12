Atina’yı kimler sahaya sürüyor? ’Batı Ukrayna gibi Yunanistan’ı yem ediyor

Şimdi böyle olunca YPG/PKK terör örgütünün Türkiye'yi parçalama gayretleri boşa çıkınca, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye büyük bir hassasiyet üretmesine rağmen hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem devleti hem diğer güvenlik kurumları olmak üzere bu en hassas anında Irak'ta ve Suriye'de dörder tane harekatı yapınca bir diğer tarafı Doğu Akdeniz'de ve Libya'da kafa tutunca öte tarafı son derece kazanımlar elde edince bundan çok ciddi anlamda rahatsızlık ortaya çıktı. Bu rahatsızlığı ne yapması gerekiyor baskılaması gerekiyor.