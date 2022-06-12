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Atina'yı kimler sahaya sürüyor? 'Batı Ukrayna gibi Yunanistan'ı yem ediyor

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
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Atina’yı kimler sahaya sürüyor? ’Batı Ukrayna gibi Yunanistan’ı yem ediyor

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri son yılların en gergin dönemini yaşıyor. Özellikle Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD ziyaretinde Türkiye karşıtı söylemleri bir anda iki ülke arasında iyiye giden ilişkilerin tersine dönmesine neden oldu. Peki gerilimin ana sebebi ABD etkisi mi? Türkiye Yunanistan savaşını kimler istiyor? İşte detaylar...

A Haber'de Satır Arası programına konuk olan Askeri Stratejist Abdullah Ağar, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye son dönemde bağımsız bir siyaset ve strateji üretmeye başladı. Batı dünyasına olan bağımlılığından kurtulmak adına büyük bir gayret üretmeye başladı. Bir diğer tarafıyla da bir iddia ortaya koydu: "Ben kendi sahamda bir jeopolitik bir gücüm"

Şimdi böyle olunca YPG/PKK terör örgütünün Türkiye'yi parçalama gayretleri boşa çıkınca, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye büyük bir hassasiyet üretmesine rağmen hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem devleti hem diğer güvenlik kurumları olmak üzere bu en hassas anında Irak'ta ve Suriye'de dörder tane harekatı yapınca bir diğer tarafı Doğu Akdeniz'de ve Libya'da kafa tutunca öte tarafı son derece kazanımlar elde edince bundan çok ciddi anlamda rahatsızlık ortaya çıktı. Bu rahatsızlığı ne yapması gerekiyor baskılaması gerekiyor.

Ukrayna savaşından çıkarılması gereken bir ders var. Rusya'yı nasıl adım adım bir şekilde Ukrayna'daki bataklığa çekmiş, Ukrayna'yı yem etme uğruna Rusya'yı zayıflatma uğruna bir çaba üretmeye başlamışsa ABD liderliğinde İngiltere diğer Avrupa Birliği ülkeleri benzer bir fotoğraf Türkiye içinde Yunanistan üzerinden geçerli olduğunu çok rahatlıkla söylebiliriz.

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