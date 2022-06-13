Yunanistan’ı Türkiye korkusu sardı! PKK gibi hendek kazıyor… | Türkiye Ege’de silahlanan yerleri bombalar mı?

PKK VE GAYRİ NİZAMİ HARP DENKLEMİ

Yunanistan'ı PKK ile kıyaslamak doğru olur mu bilmiyorum fakat PKK uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'ni uğraştıran bir terör örgütü. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devleti bu kadar süredir uğraştırmasının sebebi de gayri nizami harbi benimsemiş olmasıdır.

"YUNANİSTAN'I ABD VE FRANSA KIŞKIRTIYOR"

Yunanistan ile gayri nizami harp olmaz. Çünkü devlet olarak nizami harp yapacak. Yunanistan'ın güveni kendisine değil. Geçmişte bunları İngilizler kışkırtıyordu. Şimdi ABD ve Fransa kışkırtıyor. Midilli de bir tümeni ve bağlı birlikleri var.

EGE'DE YUNAN SİLAHLANMASI KİME KARŞI?

Burada Rusya'ya karşı, İran'a, Çin'e karşı olduğunu söyleyenler var. Ama ne garip ki bizim burnumuzun dibinde. Yunanistan 1952'de mahallenin şımarık çocuğu gibi hemen silahlandırmaya başladı.