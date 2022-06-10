Adalara askeri harekat olur mu? Başkan Erdoğan'ın sert mesajları Yunanistan'da nasıl yankılandı?

Başkan Erdoğan, "Şaka yapmıyorum, aklını başına al" ifadelerini kullanarak Yunanistan'a sert mesajlar verdi. Erdoğan'ın sert uyarıları sonrası Yunanistan'da neler oluyor? Neler konuşuluyor? Yunanistan'ın yeni hamlesi ne olacak? Başkan Erdoğan'ın adalar mesajı Yunanistan'da nasıl yankılandı? Adalara askeri herekat olur mu? Ege'deki Yunan provokasyonu sahada mı, masada mı bitecek? Yunanistan'daki son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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