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Meksika'da polisle çatışmaya giren 11 çete üyesi öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Meksika’da polisle çatışmaya giren 11 çete üyesi öldürüldü

Meksika'da güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonunda 11 çete üyesi öldürüldü, 4 kişi yaralandı. Öte yandan operasyon esnasında 3 polis de yaralandı.

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