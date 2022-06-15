Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten geri adım! Dikkat çeken Başkan Erdoğan açıklaması

"TÜRKİYE İLE PAYLAŞAMADIĞIMIZ BİR SORUN OLAMAZ"

Miçotakis, Türkiye ve Türk halkı ile kalıcı, iyi ve dostane komşuluk ilişkileri kurmayı dört gözle beklediğini belirterek "Türkiye ve Türkiye halkı ile bir sorunumuz olamaz." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında sahada değil, söylemde büyük bir gerginlik olduğuna işaret eden Miçotakis, Yunan halkının ulusal meselelere ilişkin zor zamanlarda kenetlenmiş olacağını savundu.