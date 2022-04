Son dakika: Ukrayna Putin’in hedefindeki kenti açıkladı: Tanklar ilerleyişe geçti! Zelenskiy’den ’kimyasal silah’ iddiası

ZELENSKİY'DEN 'KİMYASAL SİLAH' İDDİASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus birliklerinin ülkesinin kuzey bölgelerinden çekilirken kasıtlı olarak çok sayıda patlayıcı bıraktığını ve bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.

"HER YERE MAYIN BIRAKMIŞLAR, KASITLI BİR EYLEM"



Zelenski, savaşın 47.gününü değerlendirdiği video mesajında, Rus askerlerinden kurtarılan Ukrayna'nın kuzey bölgelerinde mayın temizleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Söz konusu bölgelerde her gün en az bine yakın patlayıcının etkisiz hale getirildiğini kaydeden Zelenski, "İşgalciler, her yere mayın bırakmış. Sokaklarda, evlerde, arabalarda. Bu işgal sonrası bölgelere dönüşün mümkün olduğunca tehlikeli olması için yapılan kasıtlı bir eylem" dedi.