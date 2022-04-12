Son dakika: Ukrayna Putin'in hedefindeki kenti açıkladı: Tanklar ilerleyişe geçti! Zelenskiy'den 'kimyasal silah' iddiası
Son dakika haberi... Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'nın kalbi Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya'nın yeni hedefi belli oldu. Ukrayna'dan yapılan açıklamada 'Rusya Donbas'ta yeni bir saldırıya hazırlanıyor, tanklar ilerleyişe geçti' denildi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusların, kuşatma altındaki Mariupol'de kimyasal silah kullanacağını iddia etti. Zelenski, Batılı ülkelere ise, "Petrol dışındaki her yaptırımı Ruslar gülümsemeyle karşılar" diye seslendi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış durumda.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülerde ordunun ülkenin doğu bölgelerine ilerlediği görülmüştü.
Ukrayna'dan bu görüntüleri doğrular cinsten bir açıklama geldi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yetkililer, Rus tanklarının yeni bir saldırı için ilerlemeye başladığını söyledi.
ASKER SAYISINI 3 KATINA ÇIKARABİLİR
Rusya'nın halen Donbas'ta yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor. Bu sayının iki hatta üç katına çıkması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda savaşın yönetimini General Aleksandr Dvornikov'a vermişti.
Dvornikov daha önce Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarını yönetmişti ve komutasındaki askerlerin sivillere ait bölgeleri bombaladığı biliniyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların önümüzdeki iki ila üç hafta içinde büyük ihtimalle yoğunlaşacağını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Donestk ve Luhansk'taki Rus saldırılarından bahsedilirken, güneydeki Herson ve Mikolaiv etrafında da çatışmalar yaşandığı bildirildi.
Rusların Kramatorsk'a da ilerlediği kaydedildi. Burada geçen hafta bir roketin tren garına düşmesi sonucu onlarca kişi ölmüştü. Bakanlık ayrıca, Rus güçlerinin Belarus üzerinden Ukrayna'nın doğusuna konuşlanmaya devam ettiklerini bildirdi.
PUTİN'DEN '9 MAYIS' EMRİ
Batı merkezli istihbarat raporları da Moskova'nın Ukrayna'daki savaş stratejisini değiştirdiğini ve 9 Mayıs'a odaklandığını öne sürüyor.
Aynı raporlara göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.
İLK HEDEF: KARA KORİDORU
Rus kuvvetleri iki büyük doğu bölgesini ele geçirmeye ve doğuda Kırım'dan Rusya sınırına kadar olan güney kıyısı boyunca bir kara koridoru oluşturmaya odaklanmış durumda.
NAZİ ALMANYASI'NIN RUSLARA TESLİM TARİHİ
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanyası'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı.
Almanya, normalde 8 Mayıs 1945'te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin'deki Alman Parlamentosu'na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti.
Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor. Kutlamalara, başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.
ZELENSKİY'DEN 'KİMYASAL SİLAH' İDDİASI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus birliklerinin ülkesinin kuzey bölgelerinden çekilirken kasıtlı olarak çok sayıda patlayıcı bıraktığını ve bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.
"HER YERE MAYIN BIRAKMIŞLAR, KASITLI BİR EYLEM"
Zelenski, savaşın 47.gününü değerlendirdiği video mesajında, Rus askerlerinden kurtarılan Ukrayna'nın kuzey bölgelerinde mayın temizleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Söz konusu bölgelerde her gün en az bine yakın patlayıcının etkisiz hale getirildiğini kaydeden Zelenski, "İşgalciler, her yere mayın bırakmış. Sokaklarda, evlerde, arabalarda. Bu işgal sonrası bölgelere dönüşün mümkün olduğunca tehlikeli olması için yapılan kasıtlı bir eylem" dedi.
"SAVAŞ SUÇU KABUL EDİLMELİ"
Zelenski, Rus ordusunun eylemleri nedeniyle ülkesinin dünyanın en çok mayınlı bölgelerinden biri haline geldiğine işaret ederek, "Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli. Çünkü bu topraklarımızdan geri çekilmek zorunda kalsalar bile mümkün olduğu kadar çok insani öldürmek veya sakat bırakmak için yapılan bir şey. Bu gibi eylemler doğrudan emirle yapılır" diye konuştu.
"KİMYASAL SİLAH İDDİASINI CİDDİYE ALIYORUZ"
Ayrıca Rusya'nın Mariupol savunucularına karşı kimyasal silah kullanabileceklerini açıkladığını aktaran Zelenski, "Bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu, Rus saldırganlığına çok daha sert ve daha hızlı yanıt vermenin gerekli olduğu anlamına geliyor." dedi.
YAPTIRIM MESAJI
Rus petrolüne ambargo uygulanması talebini yineleyen Ukrayna lideri, "Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketini gündeme aldı. Bu yaptırımları öyle bir zamanda uygulamak gerekiyor ki, Rusların yıkıcı silahlarla düzenlediği saldırılardan tek kelime dahi edilmemeli. Rusya'ya karşı petrol ambargosu mecburidir. Bunun dışındaki her hamle Ruslar tarafından gülümsemeyle karşılanacaktır" diye konuştu.
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