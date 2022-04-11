11 Nisan 2022, Pazartesi
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Putin savaşı yöneten generali neden değiştirdi?
Rusya - Ukrayna savaşını 47. gününde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Harekatta istediği ilerlemeyi elde edemeyen Putin savaşın yönetimini general Alexander Dvornikov'a verdi. Peki Putin, savaşı yöneten generali neden değiştirdi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.