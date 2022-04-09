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Son dakika: Putin'den dünyaya gözdağı! Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Son dakika: Putin’den dünyaya gözdağı! Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski’nin cenazesine nükleer çantayla geldi

Son dakika haberi... Ukrayna işgali ile tüm dünyayı karşısına alan Rusya lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden aşırı sağcı Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde, Putin'in korumalarının birinin elindeki Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden çanta dikkat çekti.

Moskova'daki cenaze törenine katılan Putin'in gelişi öncesinde, güvenlik sebebiyle salonda bulunanların tamamının dışarı çıkarılması dikkat çekti.

Putin'in korumalarının birinin elindeki çantada ise Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden sistem olduğu iddia edildi. İngiliz medyası Putin'in saldırı tehlikesine karşı nükleer çanta'yı yanından ayırmadığını iddia etti.

Putin, Jirinovski'nin cansız bedeninin olduğu tabutun dibine bir buket kırmızı gül bıraktı.

JİRİNOVSKİ KORONAVİRÜSTEN DOLAYI ÖLDÜ

Aşırı sağcı Liberal Demokratik Parti lideri Vladimir Jirinovski, 8 kez Covid aşısı olmasıyla övünüyordu. Geçtiğimiz aylarda Covid 19 teşhisi konulan Jirinovski hayatını kaybetmişti.

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