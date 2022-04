Son dakika: Dünyanın gözü 9 Mayıs’ta! Putin ne diyecek?

Tam bir ay sonra yani 9 Mayıs'ta Rusya, önemli bir yıldönümünü başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni ile kutlayacak. 1945'te İkinci Dünya Savaşı sonunda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğrattığı 9 Mayıs tarihi, her yıl görkemli bir askeri geçit töreniyle kutlanıyor. Yeni tip silahların sergilenerek NATO'ya gözdağı verilen bu geçit töreni, bu sene Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleştirilecek. O gün bir konuşma yapma yapması beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ne mesaj vereceği, her zamankinden fazla merak ediliyor.