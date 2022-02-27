Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşında 5. gün
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... SON DAKİKA! Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatta 5. gün. Dünya ülkeleri Rusya'ya saldırıları durdurması için çağrıda bulunurken, AB flaş bir adım attı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. 5. günde Rus ordusunun girdiği Harkov ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Harkov Valisi bölgede tam kontrolün sağlandığını açıkladı. Almanya ve İtalya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı. Putin'in müzakere teklifinin Ukrayna tarafından kabul edildiği İddia edildi. Ukrayna heyetinin görüşme için Belarus'a gittiği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna işgalinde her şehirden çatışma haberleri geliyor, başkent Kiev sokaklarında işgalciler ve Ukrayna ordusu çarpışıyor. Rus ordusu Karadeniz'den Ukrayna şehirlerine füzeler fırlattı.
İŞTE DÜNYAYI KİLİTLEYEN SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
23:45 Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını açıkladı.
23:30 BM Güvenlik Konseyi, 193 üye ülkenin katılacağı BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda yarın olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.
23.14 Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 14'ü çocuk 352 sivilin öldüğünü duyurdu. Bakanlık ayrıca saldırılarda 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.
23:00 AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Russia Today (RT) ve Sputnık'in Avrupa'da yayın yapmasını yasakladığını duyurdu.
22:54 AB, Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacağını duyurdu.
22:38 AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğunu söyledi.
22:32 FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.
21.50 Kiev Belediye Başkanı: Artık halkın tahliyesi imkansız çünkü kent kuşatıldı.
21.44 Avrupa Birliği, Rusya Merkez Bankası ile tüm işlemleri yasakladı.
20:57 Finlandiya'nın Ukrayna'ya askeri koruyucu ekipman yardımında bulunacağı açıklandı.
Finlandiya'nın Ukrayna'ya 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve iki acil tıbbi bakım istasyonu için ekipman göndereceği kaydedilen açıklamada, ülkenin gelecek günlerde AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Ukrayna'ya insani malzeme yardımında bulunacağı da ifade edildi.
20:26 İspanya'da çok sayıda Avrupa ülkesinin aldığı karara uyarak, hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını açıkladı.
20:18 Macaristan yönetimi, Ukrayna'ya silah tedarik etmeyeceklerini açıkladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Macaristan'ın pozisyonu değişmeyecek. Macaristan silahlı kuvvetlerinin ülke sınırlarını savunmak için silahlara ihtiyacı olması sebebiyle, İtalya ve Almanya gibi Ukrayna'ya silah yollamayacağız" dedi. Orban, Macaristan'ın, Avrupa Birliği'nin aldığı Rusya yaptırımı kararlarına uyacağını söyledi.
19.56: AB Komisyonu, tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.
19.50: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'da 1.067 hedefin vurulduğu bildirildi.
19.39: AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Rus Merkez Bankası rezervi bloke olacak.
19.36: Von der Leyen, Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildirdi.
19.35: Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.
19.35: Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Belarus'a da yaptırım uygulayacağız.
19:28: Ukrayna: Jitomir Havaalanı füze ile vuruldu.
19:15 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Belarus'taki müzakerelerden bir sonuç beklemiyorum ama denesinler" dedi.
19:00 NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını, "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi.
18:45 Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Belarus'tan Ukrayna'ya iskender füzeleri fırlatıldı.
18:13: Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler Belarus sınırında başladı.
17.20 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba açıklamalarda bulundu. Kuleba Batı'ya seslenerek, ''Bu yaptırımlardan sonra dinlenemezsiniz.'' dedi. Açıklamalarındaki sertliğin dozunu artıran Kuleba, ''SWIFT kararına karşı çıkan ülkelere bir lafım var. Sağ elleriyle onay verip, sol elleriyle Rusya ile ticaret yapmaya devam ediyorlar. Ukraynalı çocukların kanı elinizde.'' ifadelerini kullandı. Kuleba müzakerelere ilişkin, ''Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız.'' dedi.
ZELENSKİY RESMEN AÇIKLADI
İşte Ukrayna lideri Zelenskiy'nin paylaşımı;
Alexander Lukashenko ile görüşmenin sonucu.
Ukrayna-Belarus sınırında, Pripyat Nehri yakınında, Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle ön koşulsuz görüşmesi konusunda mutabık kaldık.
Alexander Lukashenko, Ukrayna heyetinin seyahati, görüşmeleri ve dönüşü sırasında Belarus topraklarında konuşlanmış tüm uçakların, helikopterlerin ve füzelerin yerde kalmasını sağlama sorumluluğunu üstlendi.
PUTİN'DEN YENİ EMİR
16.10 Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.
16,05 Fransa, bu akşamdan itibaren hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.
Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebarri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın bu akşamdan itibaren hava sahasını Rus uçaklarına ve hava yollarına kapatacağını belirtti.
Djebarri, Rusya'nın "işgaline karşı" Avrupa'nın birlik içinde olduğunu vurguladı.
Rus medyası Ukrayna lideri Zelenskiy'nin Rusya'nın müzakere teklifini kabul ettiğini belirtti. Çıkan haberlerde Ukrayna heyetinin görüşme için Belarus'a gittiği ifade edildi.
MACRON'DAN FLAŞ HAMLE
15.29 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Belarus lideri Lukaşenko ile görüştü. Macron, Lukaşenko'dan Rus askerlerin Belarus'tan çıkartılmasını istedi.
PUTİN'DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI
15.01 Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada "Belarus'ta müzakereye hazırız" ifadelerine yer verdi. Putin mesajında Kiev'in henüz fırsatı kaçırmadığını söyledi.
14.35 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
14,49 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü.
14. 29 İtalya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.
14.04 Harkov Valisi, sabah saatlerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede tam kontrol sağlandığını açıkladı.
Rus ordusundan temizlenen Harkov'da Ukraynalı askerler gövde gösterisinde bulundu.
13.49 Almanya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.
Haberde, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in ARD'ye ülkesinin Rusya'ya yerel saatle 15.00'ten itibaren hava sahasını kapatacağını doğruladığı belirtildi.
Ulaştırma Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan paylaşımında, "Bakan Volker Wissing Alman hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını destekliyor ve bunun için hazırlıkların tamamlanmasını istedi." ifadesi kullanılmıştı.
13.23 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Scholz, "Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor." dedi.
"PUTİN RUS İMPARATORLUĞU KURMAK İSTİYOR"
Scholz: Eşi benzeri görülmemiş bir yaptırım paketi hazırlıyoruz
13.06 IRPİN ŞEHRİ GERİ ALINDI
Kiev'in kuzeybatısındaki şehir Ukrayna ordusunca geri alındı.
UKRAYNA'DA 64 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ
12.56 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını bildirdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Ukrayna genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı.
Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.
RUSYA 4 BİN 300 ASKERİNİ KAYBETTİ
12.33 Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 4 bin 300 asker ve 146 tank, 27 uçak ve 26 helikopter kaybettiğini açıkladı.
12.26 Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı. Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.
12.11 AB yetkilisi, üye ülkelerin çoğunun Rus havayollarına sahalarını kapattığını belirterek, "Kısa süre sonra bu konuda resmi bir karar alınabilir" dedi. Yetkili ayrıca, tüm AB ülkelerinin Ukrayna'nın AB'ye üyeliğini desteklemediğini söyledi. AB çapında Rus uçuşlarına yönelik yasağın, bloğun dışişleri bakanları tarafından daha sonra tartışılacak olan Moskova'ya yönelik yeni bir yaptırım paketinin parçası olabileceği belirtildi.
12.03 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Kiev'in batısının kontrol altına alındığını açıkladı. Sözcü, aynı zamanda "Ukrayna güçleri Harkov'a giren araçların yarısını imha etti. Düşman insiyatifi kaybetti ve Belarus müzakerelerine giderek bunu doğrulamış oldu" dedi.
11.58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Rusya ile savaştaki durumun önemli ölçüde değişmediğini söyledi.
11.47 NATO ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımı yapacak. Bu kapsamda Hollanda, Alman yapımı tanksavarları Ukrayna'ya gönderecek.
TÜRKİYE'DEN ARABULUCULUK MESAJI
11.46 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz.
11.34 İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya-Ukrayna krizinin uzun soluklu olacağından endişelendiğini açıkladı. Truss, ayrıca "Ukrayna güçlerinin Rus askerlerine direndiklerini görüyoruz. Ruslar ciddiyse askerlerini Ukrayna'dan çekmeliler. Krizin, İngiltere ekonomisi için bir bedeli olacak" dedi.
11.35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti" açıklaması geldi.
11.18 HARKOV'DA SOKAK ÇATIŞMASI
Ukrayna ordusu, Harkov'a giren Rus Özel Kuvvetleri ile çatıştı.
11.18 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in bir danışmanı Reuters'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın Rusya ile askeri saldırısı konusunda ültimatom olmadan yalnızca "gerçek" müzakereler istediğini söyledi. Moskova'nın müzakereler için Belarus'a bir heyet gönderme kararını "propaganda" olarak nitelendirdi.
11.15 Google, Rus devletine ait medya kuruluşu RT'nin uygulamalarının indirilmesini yasakladı. Google ayrıca, RT ve diğer devlet destekli Rus platformlarının web sitelerinde, uygulamalarında ve YouTube videolarındaki reklamlar için para almalarını engelleyeceğini duyurdu.
11.13 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Dünya, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki oy hakkını elinden almalı. Rusya'nın suç teşkil eden eylemleri soykırımın işareti" dedi.
10.40 RUS ORDUSU KİEV'E DOĞRU İLERLİYOR
Rus ordusuna ait askeri araçlar Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlerken yeni görüntüler ortaya çıktı.
10.31 ZELENSKİY'DEN İSTANBUL ÖNERİSİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu. İşgal güçleri ambulans dahil her şeye saldırıyor. İşgalci güçler, askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırıyor. Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir. Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte olabilir.
10.19 RUS HEYETİ MÜZAKERE İÇİN BELARUS'TA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söyledi.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı temsilciler ile Belarus'ta olası müzakerelere ilişkin bilgi verdi.
Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov, "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.
Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz." dedi.
10.16 UKRAYNA'DA 975 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da toplam 975 askeri altyapı tesisini imha ettiğini bildirdi.
Ukrayna ordusuna karşı uzun menzilli seyir füzelerini, hava ve denizden kullandıklarını kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait toplam 975 askeri altyapı tesisi Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildi. Bunların arasında 23 komuta merkezi, 43 radar istasyonu, 31 hava savunma füze sistemi var." dedi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait toplam 223 tank, 28 uçak, 39 çok namlulu roketatar ve 143 askeri teçhizatın imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, 471 Ukrayna askerinin esir alındığını ifade etti.
10.14 KİEV'İN KONTROLÜ UKRAYNA ORDUSUNDA
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu bildirildi.
Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, gece yarısı Rus sabotaj gruplarıyla bazı çatışmaların çıktığı belirtildi.
Kiev'in tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinin kontrolü altında bulunduğu kaydedilen açıklamada, şehirdeki durumun sakin olduğu ifade edildi.
09.45 Nova Kahovka şehri Rusya kontrolünde. Ruslar kent yönetimini ele geçirdi, Ukrayna bayrakları kaldırıldı.
09.36 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yurtdışından gelen gönüllüler için yabancı birlik kuracaklarını açıkladı.
09.15 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalıyor.
RUS ORDUSU HARKOV'A GİRDİ
08.50: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askerleri Harkov'a girdi. Ukrayna, Rusya'ya ait zırhlı araçları vurdu.
07.24: Ülkeler yaptırımlarının ardından dev şirketlerde Moskova'ya karşı adımlar atıyor. Son olarak Google devlet tarafından finanse edilen Rus medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya aldı.
07.07 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.
06.21: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini duyurdu.
06.00 Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.
05.16: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yoğun çatışmalar devam ediyor. Şehirde yeniden siren sesleri duyulmaya başlandı. Köy ve kırsal alanlarda her 2 ülkenin askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı belirtildi.
05.12: Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya'nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
05.12: Gece boyunca süren çatışmalar sırasında hem Ukrayna askerleri, hem de Rus askerleri karşılıklı olarak esirler aldı. Her 2 taraftan da ağır kayıplar verildiği bilgileri alınırken, bazı kentlerde meskun mahal çatışmalarının sürdüğü açıklandı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, binden fazla Rus askerinin öldüğünü, 2 bin 500 dolayında askerin yaralandığını ifade etti.
"BAŞKAN OLSAYDIM YAŞANMAZDI"
04.57: ABD Eski Başkanı Trump, Ukrayna halkına desteğini ifade etti ve Ukrayna Lideri Zelenskiy için 'Çok cesur bir adam.' ifadelerini kullandı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor" dedi. 2020 seçimlerine hile karıştırıldığını söyleyen Trump,"Ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı" dedi.
04.55: Ukrayna, Rus güçlerinin ülkenin en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'deki doğalgaz boru hattını havaya uçurduğunu söyledi.
04.40: Japon milyarder Hiroshi Mikitani, Ukrayna'ya 8,7 milyon dolar bağışladı.
04.27 PETROL DEPOSU VURULDU
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.
Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Vasilkiv yakınlarındaki tank çiftliğini Rus askerlerinin vurduğunu dile getirdi.
Balasinoviç, "Maalesef tank çiftliği yanıyor." ifadelerini kullandı.
Pek çok sosyal medya hesabında da vatandaşların tank çiftliğindeki yangın ile ilgili çektiği görüntüler paylaşıldı.
Vasilkiv şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.
04.18: Ukrayna Ordusu, Kharkiv'deki saldırıların püskürtüldüğünü ve kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıkladı.
03.28 Dünya'da en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırına ait görüntülerini yayınladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek, Rusya'ya siber saldırılar başlattı. Gün içinde Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin'in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitesine siber saldırılar düzenleyen Anonymous, bu kez akşam saatlerinde Rus devlet televizyonu hedef alındı. Kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu, "Ukrayna'daki gerçekler" adı altında görüntüleri devlet kanalında yayına verdi. Birçok Rus, devlet televizyonunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi. Anonymous ayrıca Rusya'da yayın yapan Ren TV gibi özel kanalların ağlarına da sızarak, aynı görüntüleri yayınladı. Anonymous hacker grubu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Rus devlet kanalları, Anonymous tarafından Ukrayna'da yaşananlarla ilgili gerçeklerin yayınlanması için haclendi" ifadelerine yer verildi.
02.58 Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında 2 büyük patlama gerçekleşti.
02.32 RUSYA BAZI ÜLKELERE HAVA SAHASINI KAPATTI
Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.
Kararın transit uçuşları da kapsadığı kaydedildi.
İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.
Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.
AB'DEN SWIFT YAPTIRIMLARI
01.55 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplanacak.
New York saati ile pazar günü 15.00'te (TSİ 23.00) yapılacak BMGK özel toplantısının duyurusu yapıldı.
01.07 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.
Rusya'yı uluslararası finansal sistemden ve ekonomilerimizden izole eden kapsamlı yaptırımlar yürürlüğe koymaya devam edileceğinin altını çizen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Başkan Biden, Başkan Macron, Şansölye Scholz ve Başbakan Draghi'nin yanı sıra Başbakan Trudeau ve Başbakan Johnson ile koordineli olarak, uluslararası tepkimizi önemli ölçüde sıkılaştırmayı düşünüyoruz. Avrupa Birliği ve ortakları, Putin'in savaş makinesini finanse etme yeteneğini sekteye uğratmaya çalışıyor. AB liderlerine şu önlemleri önereceğim; belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'den kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, bu bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacaktır" dedi.
Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, "SWIFT, dünyanın en yaygın bankalararası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya'nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir" diye konuştu.
00:45 Alman ARD kanalı "AB, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapatacak" ifadelerine yer verdi.
00.36 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, uluslararası toplumun, Rusya'yı diplomatik ve finansal açından tamamen izole etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu bildirildi.
00.30 Ukrayna Parlamento Üyesi Lesia Vasylenko: "30-60 dakika içinde Kiev daha önce hiç görülmemiş bir saldırı altında olacak. Rusya sahip oldukları her şey ile bizi vuracak."
00.14 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.
3. DÜNYA SAVAŞI SİNYALİ VERDİ
23.29 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 3. gününde aralıksız devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ülkesinin Rusya'ya karşı yaptırımlarda izleyeceği yola ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ilgili en büyük stratejik hedeflerinden birinin NATO ve Avrupa Birliği'ni (AB) bir arada tutmak olduğunu ve Rusya'ya karşı atılacak adımlara ve bu adımların neler olduğuna değindi. Biden, "En başından beri amacım, tüm NATO ve AB'yi aynı sayfada tutmayı sağlamaktı. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapabileceğini düşündüğü tek şey NATO'yu bölmek ve içinden geçebileceği büyük bir pencere oluşturmaktı. Ve bu olmadı" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için hem uzun hem de kısa vadede ağır bir bedel ödeyeceğini ön görerek, çatışmanın Avrupa ve NATO'yu birbirine yakınlaştırdığını da sözlerine ekledi. Biden Putin'e yönelik, "Tam olarak amaçladığı etkiyi oluşturuyor" dedi.
"İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak veya Rusya'nın bedel ödediğinden emin olmak"
Yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen Rusya'ya ilişkin yaptırımlar hakkında soruları da yanıtlayan ABD Başkanı Biden, yaptırımların küresel ölçekte bir savaşı riske atmadan Rusya'yı cezalandırmanın yollarından biri olduğuna inandığının altını çizdi. Rusya'ya karşı yalnızca iki seçeneklerinin olduğunu aktaran Biden, konuşmasında bu seçeneklere de değindi. Başkan Biden, "İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak, fiziksel olarak Rusya ile savaşa girmek veya uluslararası hukuka bu kadar aykırı davranan bir ülkenin bunu yaptığı için bir bedel ödediğinden emin olmak" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Biden, Ukrayna'nın Rus ilerleyişine karşı mücadelesi devam ederken, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı savunma silahları ve ekonomik yardıma da dikkat çekti.
22.37 Rovenky'de petrol deposu patlatıldı.
22.20 Pentagon'dan yapılan açıklamada Rusya'nın işgal için 150 binden fazla asker görevlendirdiğini bunların yarıdan fazlasının Ukrayna içine giriş yaptığı belirtildi.
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