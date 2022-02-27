Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşında 5. gün

14.04 Harkov Valisi, sabah saatlerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede tam kontrol sağlandığını açıkladı.

Rus ordusundan temizlenen Harkov'da Ukraynalı askerler gövde gösterisinde bulundu.

13.49 Almanya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

Haberde, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in ARD'ye ülkesinin Rusya'ya yerel saatle 15.00'ten itibaren hava sahasını kapatacağını doğruladığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan paylaşımında, "Bakan Volker Wissing Alman hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını destekliyor ve bunun için hazırlıkların tamamlanmasını istedi." ifadesi kullanılmıştı.

13.23 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Scholz, "Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor." dedi.

"PUTİN RUS İMPARATORLUĞU KURMAK İSTİYOR"

Scholz: Eşi benzeri görülmemiş bir yaptırım paketi hazırlıyoruz

13.06 IRPİN ŞEHRİ GERİ ALINDI

Kiev'in kuzeybatısındaki şehir Ukrayna ordusunca geri alındı.

UKRAYNA'DA 64 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

12.56 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını bildirdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Ukrayna genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı.



Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

RUSYA 4 BİN 300 ASKERİNİ KAYBETTİ

12.33 Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 4 bin 300 asker ve 146 tank, 27 uçak ve 26 helikopter kaybettiğini açıkladı.



12.26 Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı. Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.



12.11 AB yetkilisi, üye ülkelerin çoğunun Rus havayollarına sahalarını kapattığını belirterek, "Kısa süre sonra bu konuda resmi bir karar alınabilir" dedi. Yetkili ayrıca, tüm AB ülkelerinin Ukrayna'nın AB'ye üyeliğini desteklemediğini söyledi. AB çapında Rus uçuşlarına yönelik yasağın, bloğun dışişleri bakanları tarafından daha sonra tartışılacak olan Moskova'ya yönelik yeni bir yaptırım paketinin parçası olabileceği belirtildi.



12.03 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Kiev'in batısının kontrol altına alındığını açıkladı. Sözcü, aynı zamanda "Ukrayna güçleri Harkov'a giren araçların yarısını imha etti. Düşman insiyatifi kaybetti ve Belarus müzakerelerine giderek bunu doğrulamış oldu" dedi.



11.58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Rusya ile savaştaki durumun önemli ölçüde değişmediğini söyledi.

11.47 NATO ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımı yapacak. Bu kapsamda Hollanda, Alman yapımı tanksavarları Ukrayna'ya gönderecek.

TÜRKİYE'DEN ARABULUCULUK MESAJI

11.46 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz.



11.34 İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya-Ukrayna krizinin uzun soluklu olacağından endişelendiğini açıkladı. Truss, ayrıca "Ukrayna güçlerinin Rus askerlerine direndiklerini görüyoruz. Ruslar ciddiyse askerlerini Ukrayna'dan çekmeliler. Krizin, İngiltere ekonomisi için bir bedeli olacak" dedi.

11.35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti" açıklaması geldi.

11.18 HARKOV'DA SOKAK ÇATIŞMASI

Ukrayna ordusu, Harkov'a giren Rus Özel Kuvvetleri ile çatıştı.

11.18 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in bir danışmanı Reuters'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın Rusya ile askeri saldırısı konusunda ültimatom olmadan yalnızca "gerçek" müzakereler istediğini söyledi. Moskova'nın müzakereler için Belarus'a bir heyet gönderme kararını "propaganda" olarak nitelendirdi.

11.15 Google, Rus devletine ait medya kuruluşu RT'nin uygulamalarının indirilmesini yasakladı. Google ayrıca, RT ve diğer devlet destekli Rus platformlarının web sitelerinde, uygulamalarında ve YouTube videolarındaki reklamlar için para almalarını engelleyeceğini duyurdu.

11.13 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Dünya, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki oy hakkını elinden almalı. Rusya'nın suç teşkil eden eylemleri soykırımın işareti" dedi.