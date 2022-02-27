10 Türk Ukrayna’dan tahliye edildi

Büyük zorluklarla 40 kilometre bir yol katettiklerini anlatan Yıldırım, "Hiç durmadan 13-14 saat yürüdük. Kötü olaylar yaşadık, rezalet. Yürüdüğümüz istikamette içecek ve küçük atıştırmalık konusunda bize yardımcı oldular ama yine de 40 kilometre yol yürüdük. Bizimle gelen başkaları da oldu tabii ki. Zahmetli bir yolculuk oldu, çok şükür şu an buradayız, güvenli bir limana geldik. Umarım en yakın zamanda ülkemize tekrar döneriz." şeklinde konuştu.

Savaşın çıkmasıyla gerekli işlemlerin yapılarak tedbir amaçlı olarak tahliye edildiklerini anlatan Sedat Ağırbaş, "Devlet büyüklerimiz, Dışişleri Bakanımız ve Büyükelçinin çok yardımları dokundu. Ancak biz 7 kişiyiz, birlikte olduğumuz daha 70 kişi mevcut şu an Ukrayna tarafında. Onlar da hızlı bir şekilde getirilebilir ve bu sorun ortadan kalkarsa hepimiz mutlu olacağız." diye belirtti.