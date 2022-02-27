İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Johnson'ın, Zelenskiy ve Ukrayna halkının inanılmaz kahramanlığını ve cesaretini takdir ettiği belirtilerek, iki liderin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hesap ettiğinden daha büyük bir Ukrayna direnişiyle karşı karşıya olduğu konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Johnson'ın, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği yinelediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, uluslararası toplumun, Rusya'yı diplomatik ve finansal açıdan tamamen izole etmesi gerektiği konusunda hemfikir. İki lider, Rusya'yı SWIFT'den çıkarmak için harekete geçme konusundaki artan istekliliği memnuniyetle karşıladı. Johnson ve Zelenskiy, Belarus'un, Putin'in şiddetinde bir kanal olarak oynadığı rol konusunda karşılıklı endişelerini dile getirdi."