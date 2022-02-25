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Rusya'nın Ukrayna işgalinde son durum! Bölgede tansiyon çok yüksek! İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna krizi...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Rusya’nın Ukrayna işgalinde son durum! Bölgede tansiyon çok yüksek! İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna krizi...

Son dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi her geçen dakika yeni bir boyut kazanırken bölgeden ve dünyadan olaya ilişkin haberler üst üste geliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda şehrinde patlama yaşanırken,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da askeri darbe çağrısında bulundu. Peki Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne? Rusya'nın Ukrayna işgali...

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik her geçen dakika yeni bir boyut kazanırken bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler...

İŞTE RUSYA - UKRAYNA SAVAŞINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER

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"ASKERİ HAREKAT DERHAL DURMALI"

18.18 NATO'nun olağanüstü sanal zirvesinin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

PUTIN'DEN DARBE ÇAĞRISI

18.00 Vladimir Putin "Ukrayna ordusu kontrolü ele alırsa uzlaşmak daha kolay olur" diyerek Ukrayna'da darbe çağrısı yaptı

17.50 Vladimir Putin: Rus askeri birliklerinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Ukrayna sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Rusya, 'sivillere saldırdı' diyorlar. Bu milliyetçilerin sizi kullanmasına izin vermeyin. Neo-Nazi pislikleriyle elbette anlaşmayacağız.

UKRAYNA: 10 RUS UÇAĞINI İMHA ETTİK

17.47 Ukrayna: Rusya'nın 80 tank, 7 helikopter, ve 10 uçağını imha ettik.

17.33 Rusya: Ukrayna ile görüşmeler için heyet göndermeye hazırız.

GÖRÜŞMELERE HAZIRDIK

17.20 Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Biz müzakereye görüşmeye hazırdık. İlk günden itibaren Rus tarafının iradesinin kabul ettirilmesine ve Ukrayna'nın tavır ve tutumunun bir tarafa bırakılmasına karşıyız. Rus tankları Kiev önünde durdukça nasıl müzakere olabilir ki?"

"Birkaç füze anaokuluna isabet etti. Ölenler arasında çocuklar var. Savunmaya sivil insanlar da katılacak, onlara silah da dağıtıldı. Direnmeye devam edeceğiz. Rusya'nın panik yayma ve Ukrayna toplumunu bölme çabaları suya düştü. 10 Rus uçağı ve 7 helikopter düşürüldü. Rus tarafında 2 bin zaiyat 2 bin askeri aşabilir. Türkiye'den insanı yardım alma çalışmalarımız devam ediyor."

NOTA GÖNDERİLDİ

16.58: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın dün Moskova'ya diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle ilgili nota gönderdiğini söyledi.

EN SERT YAPTIRIMLARDAN BİR PAKET YAPACAĞIZ

16.56 İstanbul Almanya Başkonsolosluğu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, "Rusya'ya yönelik en sert yaptırımlardan oluşan kapsamlı bir paketi yola koyacağız" dedi.

16.30: TBMM Başkanı Şentop, Montrö Antlaşması'ndaki hükümlerin açık ve net olduğunu, Türkiye'nin anlaşma hükümlerine harfiyen riayet edeceğini belirtti.

16:04 UKRAYNALI SİVİLLER ASKERLİK ŞUBELERİNE GİTMEYE BAŞLADI

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesinin ardından Ukraynalı siviller, askerlik şubelerine giderek kaydolmaya başladı.

15.58: Kremlin: Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır.

Donbas’a askeri harekat

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