Rusya’nın Ukrayna işgalinde son durum! Bölgede tansiyon çok yüksek! İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna krizi...

GÖRÜŞMELERE HAZIRDIK

17.20 Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Biz müzakereye görüşmeye hazırdık. İlk günden itibaren Rus tarafının iradesinin kabul ettirilmesine ve Ukrayna'nın tavır ve tutumunun bir tarafa bırakılmasına karşıyız. Rus tankları Kiev önünde durdukça nasıl müzakere olabilir ki?"

"Birkaç füze anaokuluna isabet etti. Ölenler arasında çocuklar var. Savunmaya sivil insanlar da katılacak, onlara silah da dağıtıldı. Direnmeye devam edeceğiz. Rusya'nın panik yayma ve Ukrayna toplumunu bölme çabaları suya düştü. 10 Rus uçağı ve 7 helikopter düşürüldü. Rus tarafında 2 bin zaiyat 2 bin askeri aşabilir. Türkiye'den insanı yardım alma çalışmalarımız devam ediyor."