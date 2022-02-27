27 Şubat 2022, Pazar
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SON DAKİKA: Rus ordusu Harkov'a girdi! Nova Kahovka şehri Rusya kontrolünde
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatta 4. gün. Dünya ülkeleri Rusya'ya saldırıları durdurması için çağrıda bulunurken, AB flaş bir adım attı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Rus ordusu 4. günde Harkov'a girerken, Ukrayna Rusya'ya ait zırhlı araçları vurdu. İşte savaşın 4. gününden yeni görüntüler...