26 Şubat 2022, Cumartesi
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO ilk kez görevlendirdi: Mukabele Kuvveti! 40 bin askerlik güç
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO Mukabele Kuvveti, caydırıcılık ve savunma rolü çerçevesinde ilk kez görevlendirildi. 7 gün 24 saat hazır tutulan Mukabele Kuvveti, yaklaşık 40 bin askerlik yüksek hazırlıklı birliklerden oluşuyor. Peki Mukabele Kuvveti nedir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.02.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022 14:13
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