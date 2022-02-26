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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO ilk kez görevlendirdi: Mukabele Kuvveti! 40 bin askerlik güç

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO Mukabele Kuvveti, caydırıcılık ve savunma rolü çerçevesinde ilk kez görevlendirildi. 7 gün 24 saat hazır tutulan Mukabele Kuvveti, yaklaşık 40 bin askerlik yüksek hazırlıklı birliklerden oluşuyor. Peki Mukabele Kuvveti nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.02.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022 14:13
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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO ilk kez görevlendirdi: Mukabele Kuvveti! 40 bin askerlik güç

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO'nun ilk kez toplu savunma kapsamında harekete geçirdiği NATO Mukabele Kuvveti (NRF), yaklaşık 40 bin askerden oluşan ve krizlere hızlı karşılık verme imkanına sahip çok uluslu güç olarak biliniyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO ilk kez görevlendirdi: Mukabele Kuvveti! 40 bin askerlik güç

DOĞU AVRUPA'YA KONUŞLANACAK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle düzenlenen olağanüstü nitelikli NATO zirvesi sonrasında ittifakın Mukabele Kuvveti'nin ilk kez Doğu Avrupa'ya konuşlandırılacağını açıkladı.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO ilk kez görevlendirdi: Mukabele Kuvveti! 40 bin askerlik güç

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters da NATO ülkelerinin gelişen güvenlik ortamı uyarınca mukabele planlarının onaylanması üzerine Mukabele Kuvveti'nin unsurlarını görevlendirdiklerini duyurdu.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO ilk kez görevlendirdi: Mukabele Kuvveti! 40 bin askerlik güç

Wolters, "Bu, tarihi bir andır ve ittifak, caydırıcılık ve savunma rolü içinde ilk kez bu yüksek hazırlıklı kuvvetleri görevlendirmiştir." açıklamasını yaptı.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO ilk kez görevlendirdi: Mukabele Kuvveti! 40 bin askerlik güç

40 BİN ASKERLİK GÜÇ

NATO Mukabele Kuvveti, NATO'nun 2002 yılında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki zirvesinde alınan kararla kuruldu.