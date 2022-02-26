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NATO'nun hamlesi sonrası Rusya'dan flaş hamle! Moskova'dan yola çıktı: 11 bin kilometre menzil
NATO'nun Rusya'ya karşı önlem açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi. Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
Giriş Tarihi: 26.02.2022 09:43Güncelleme Tarihi: 26.02.2022 09:43