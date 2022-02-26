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Haberler Galeri NATO'nun hamlesi sonrası Rusya'dan flaş hamle! Moskova'dan yola çıktı: 11 bin kilometre menzil

NATO'nun hamlesi sonrası Rusya'dan flaş hamle! Moskova'dan yola çıktı: 11 bin kilometre menzil

NATO'nun Rusya'ya karşı önlem açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi. Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.

Giriş Tarihi: 26.02.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022 09:43
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NATO’nun hamlesi sonrası Rusya’dan flaş hamle! Moskova’dan yola çıktı: 11 bin kilometre menzil

Rusya'ya karşı önlemlerin tartışıldığı toplantının ardından NATO'nun, Rusya'ya karşı doğu ülkelerindeki birliklerini güçlendirme kararı aldığı duyuruldu.

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NATO’nun hamlesi sonrası Rusya’dan flaş hamle! Moskova’dan yola çıktı: 11 bin kilometre menzil

Bu gelişmelerin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da bir karayolunda Topol-M balistik füzesi sevkiyat halindeyken görüntülendi.

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NATO’nun hamlesi sonrası Rusya’dan flaş hamle! Moskova’dan yola çıktı: 11 bin kilometre menzil

Öte yandan Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.

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NATO’nun hamlesi sonrası Rusya’dan flaş hamle! Moskova’dan yola çıktı: 11 bin kilometre menzil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bu füze sistemleri ile büyük bir tatbikat düzenlemiş ve balistik füze ile Kamçatka adasındaki hedefler imha edilmişti.

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NATO’nun hamlesi sonrası Rusya’dan flaş hamle! Moskova’dan yola çıktı: 11 bin kilometre menzil