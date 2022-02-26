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Ukrayna Hakrov'da bombardıman başladı | Rusya sınırına yakın kentten dumanlar yükseliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2022 16:14
Rus saldırısı altındaki kentlerden biri de Harkov. Kentte yaşayan iş insanı Murat Aydın bombardıman altındaki son durumu canlı yayında anlattı.
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