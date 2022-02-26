Bayraktar TB2'ler Rusya'ya cephane taşıyan treni imha etti! Ukrayna Savunma Bakanlığı duyurdu
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'dan yakıt ve cephane taşıyan bir trenin, Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından imha edildiğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus saldırılarına karşılık verilirken Bayraktar TB2 SİHA'larının aktif olarak kullanıldığını da açıklamıştı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'dan yakıt ve cephane taşıyan bir trenin, Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından imha edildiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından yaşanan sıcak çatışma devam ederken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus saldırılarına karşılık verildiğini paylaştı.
"TÜRK SİHA'LARINI AKTİF OLARAK KULLANIYORUZ"
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan videoda, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'ların, Rusya'nın saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığı duyuruldu.
Baykar'ın internet sitesinde SİHA'lar hakkında yer alan bilgiler şu şekilde:
Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB 2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.
300 BİN SAATTİR GÖKLERDE
Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.
TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
- 18,000 Feet Operasyonel İrtifa
- 27.000 Feet Maksimum İrtifa
- 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
- Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
- Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
- GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
- Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
Haberleşme Menzili: LOS
Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
Seyir - Maksimum Hız: 70 knot - 120 knot
Maksimum Kalkış Ağırlığı: 650 kg
Operasyonel - Maksimum İrtifa: 18.000 feet - 27.000 feet
Havada Kalış: 27 Saat
Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg
Kanat Açıklığı: 12 mt.
Faydalı Yük - ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar
Yükseklik: 2.2 mt.
Faydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat
Uzunluk: 6.5 mt.
Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin
İtki Tipi: 100 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor
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