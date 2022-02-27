Savaşın pençesindeki Ukrayna direnişte! Rusya’nın saldırıları 4. gününde | A Haber Canlı Yayın İzle Son Dakika Video Ukrayna Haberleri

Son dakika Ukrayna haberleri... Rusya'nın saldırılarında 4. gün. Ukrayna ordusu, Harkov'a yönelik tüm saldırılar püskürtüldüğünü duyurdu. Birçok binanın hasar gördüğü açıklandı. Rus ordusunun doğu kanadından ilerleyişi durduruldu; başkent Kiev dahil birçok kentte şiddetli çatışmalar yaşanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı seçenekleri sundu. Dikkat çeken ifadeler kullanan Biden, "Ya 3. Dünya Savaşı çıkacak ya da yaptırımları artıracağız" dedi. Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı en büyük kozlarından birini kullandı. Brüksel, belirlenen Rus bankalarının SWIFT'ten çıkarılacağını açıkladı. A Haber Ukrayna'daki gelişmeleri anbean canlı yayın bağlantılarıyla aktarıyor. İşte Ukrayna'dan son dakika gelişmeleri...

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