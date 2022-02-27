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Zelenskiy: Dün gece çok kötüydü! Rusya sivil alanlara saldırıyor | Rus heyeti müzakere için Belarus'ta

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Giriş: 27.02.2022 10:57
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatta 4. gün. Dünya ülkeleri Rusya'ya saldırıları durdurması için çağrıda bulunurken, AB flaş bir adım attı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Rus ordusu 4. günde Harkov'a girerken, Ukrayna Rusya'ya ait zırhlı araçları vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söyledi.
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