Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı! Rus ordusu Harkov'a girdi | Ukrayna zırhlı araçları vurdu
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... SON DAKİKA! Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatta 4. gün. Dünya ülkeleri Rusya'ya saldırıları durdurması için çağrıda bulunurken, AB flaş bir adım attı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Rus ordusu 4. günde Harkov'a girerken, Ukrayna Rusya'ya ait zırhlı araçları vurdu. İşte dakika dakika Ukrayna - Rusya arasında yaşanan savaşta güncel gelişmeler...
Rusya'nın Ukrayna işgalinde her şehirden çatışma haberleri geliyor, başkent Kiev sokaklarında işgalciler ve Ukrayna ordusu çarpışıyor. Rus ordusu Karadeniz'den Ukrayna şehirlerine füzeler fırlattı.
İŞTE DÜNYAYI KİLİTLEYEN SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
09.15 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalıyor.
08.50: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askerleri Harkov'a girdi. Ukrayna, Rusya'ya ait zırhlı araçları vurdu.
07.24: Ülkeler yaptırımlarının ardından dev şirketlerde Moskova'ya karşı adımlar atıyor. Son olarak Google devlet tarafından finanse edilen Rus medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya aldı.
07.07 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.
06.21: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini duyurdu.
06.00 Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.
05.16: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yoğun çatışmalar devam ediyor. Şehirde yeniden siren sesleri duyulmaya başlandı. Köy ve kırsal alanlarda her 2 ülkenin askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı belirtildi.
05.12: Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya'nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
05.12: Gece boyunca süren çatışmalar sırasında hem Ukrayna askerleri, hem de Rus askerleri karşılıklı olarak esirler aldı. Her 2 taraftan da ağır kayıplar verildiği bilgileri alınırken, bazı kentlerde meskun mahal çatışmalarının sürdüğü açıklandı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, binden fazla Rus askerinin öldüğünü, 2 bin 500 dolayında askerin yaralandığını ifade etti.
"BAŞKAN OLSAYDIM YAŞANMAZDI"
04.57: ABD Eski Başkanı Trump, Ukrayna halkına desteğini ifade etti ve Ukrayna Lideri Zelenskiy için 'Çok cesur bir adam.' ifadelerini kullandı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor" dedi. 2020 seçimlerine hile karıştırıldığını söyleyen Trump,"Ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı" dedi.
04.55: Ukrayna, Rus güçlerinin ülkenin en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'deki doğalgaz boru hattını havaya uçurduğunu söyledi.
04.40: Japon milyarder Hiroshi Mikitani, Ukrayna'ya 8,7 milyon dolar bağışladı.
04.27 PETROL DEPOSU VURULDU
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.
Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Vasilkiv yakınlarındaki tank çiftliğini Rus askerlerinin vurduğunu dile getirdi.
Balasinoviç, "Maalesef tank çiftliği yanıyor." ifadelerini kullandı.
Pek çok sosyal medya hesabında da vatandaşların tank çiftliğindeki yangın ile ilgili çektiği görüntüler paylaşıldı.
Vasilkiv şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.
04.18: Ukrayna Ordusu, Kharkiv'deki saldırıların püskürtüldüğünü ve kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıkladı.
03.28 Dünya'da en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırına ait görüntülerini yayınladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek, Rusya'ya siber saldırılar başlattı. Gün içinde Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin'in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitesine siber saldırılar düzenleyen Anonymous, bu kez akşam saatlerinde Rus devlet televizyonu hedef alındı. Kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu, "Ukrayna'daki gerçekler" adı altında görüntüleri devlet kanalında yayına verdi. Birçok Rus, devlet televizyonunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi. Anonymous ayrıca Rusya'da yayın yapan Ren TV gibi özel kanalların ağlarına da sızarak, aynı görüntüleri yayınladı. Anonymous hacker grubu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Rus devlet kanalları, Anonymous tarafından Ukrayna'da yaşananlarla ilgili gerçeklerin yayınlanması için haclendi" ifadelerine yer verildi.
02.58 Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında 2 büyük patlama gerçekleşti.
02.32 RUSYA BAZI ÜLKELERE HAVA SAHASINI KAPATTI
Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.
Kararın transit uçuşları da kapsadığı kaydedildi.
İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.
Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.
AB'DEN SWIFT YAPTIRIMLARI
01.55 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplanacak.
New York saati ile pazar günü 15.00'te (TSİ 23.00) yapılacak BMGK özel toplantısının duyurusu yapıldı.
01.07 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.
Rusya'yı uluslararası finansal sistemden ve ekonomilerimizden izole eden kapsamlı yaptırımlar yürürlüğe koymaya devam edileceğinin altını çizen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Başkan Biden, Başkan Macron, Şansölye Scholz ve Başbakan Draghi'nin yanı sıra Başbakan Trudeau ve Başbakan Johnson ile koordineli olarak, uluslararası tepkimizi önemli ölçüde sıkılaştırmayı düşünüyoruz. Avrupa Birliği ve ortakları, Putin'in savaş makinesini finanse etme yeteneğini sekteye uğratmaya çalışıyor. AB liderlerine şu önlemleri önereceğim; belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'den kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, bu bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacaktır" dedi.
Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, "SWIFT, dünyanın en yaygın bankalararası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya'nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir" diye konuştu.
00:45 Alman ARD kanalı "AB, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapatacak" ifadelerine yer verdi.
00.36 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, uluslararası toplumun, Rusya'yı diplomatik ve finansal açından tamamen izole etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu bildirildi.
00.30 Ukrayna Parlamento Üyesi Lesia Vasylenko: "30-60 dakika içinde Kiev daha önce hiç görülmemiş bir saldırı altında olacak. Rusya sahip oldukları her şey ile bizi vuracak."
00.14 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.
3. DÜNYA SAVAŞI SİNYALİ VERDİ
23.29 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 3. gününde aralıksız devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ülkesinin Rusya'ya karşı yaptırımlarda izleyeceği yola ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ilgili en büyük stratejik hedeflerinden birinin NATO ve Avrupa Birliği'ni (AB) bir arada tutmak olduğunu ve Rusya'ya karşı atılacak adımlara ve bu adımların neler olduğuna değindi. Biden, "En başından beri amacım, tüm NATO ve AB'yi aynı sayfada tutmayı sağlamaktı. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapabileceğini düşündüğü tek şey NATO'yu bölmek ve içinden geçebileceği büyük bir pencere oluşturmaktı. Ve bu olmadı" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için hem uzun hem de kısa vadede ağır bir bedel ödeyeceğini ön görerek, çatışmanın Avrupa ve NATO'yu birbirine yakınlaştırdığını da sözlerine ekledi. Biden Putin'e yönelik, "Tam olarak amaçladığı etkiyi oluşturuyor" dedi.
"İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak veya Rusya'nın bedel ödediğinden emin olmak"
Yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen Rusya'ya ilişkin yaptırımlar hakkında soruları da yanıtlayan ABD Başkanı Biden, yaptırımların küresel ölçekte bir savaşı riske atmadan Rusya'yı cezalandırmanın yollarından biri olduğuna inandığının altını çizdi. Rusya'ya karşı yalnızca iki seçeneklerinin olduğunu aktaran Biden, konuşmasında bu seçeneklere de değindi. Başkan Biden, "İki seçeneğiniz var. Üçüncü dünya savaşı başlatmak, fiziksel olarak Rusya ile savaşa girmek veya uluslararası hukuka bu kadar aykırı davranan bir ülkenin bunu yaptığı için bir bedel ödediğinden emin olmak" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Biden, Ukrayna'nın Rus ilerleyişine karşı mücadelesi devam ederken, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı savunma silahları ve ekonomik yardıma da dikkat çekti.
22.37 Rovenky'de petrol deposu patlatıldı.
22.20 Pentagon'dan yapılan açıklamada Rusya'nın işgal için 150 binden fazla asker görevlendirdiğini bunların yarıdan fazlasının Ukrayna içine giriş yaptığı belirtildi.
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