Almanya'da seçim günü: Sonucu Türk oyları belirleyecek
Angela Merkel'in 16 yıllık görev süresi dolarken, Almanya bugün genel seçim için sandık başına giderek yeni dönemi şekillendirecek isimleri belirleyecek. 3 partinin katıldığı seçimde 100’den fazla Türk kökenli isim de yarışıyor. Seçim sonucunu 900 bin Türk’ün oyları belirleyecek.
Almanya'da halk, genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclisi ve dolayısıyla yeni hükümeti belirmek için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 18.00'de sona erecek.
60.4 milyon seçmenin, Kovid-19 salgını gölgesinde oy kullanacağı seçimlerde halk 16 eyalette kurulan 85 bin sandıkta oy kullanacak.
Meclis'in 598 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde halk ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını ise seçtikleri partiye veriyor. Alman seçim sisteminde partinin aldığı oylara göre fazladan milletvekili çıkarmak mümkün olacak. 47 partinin yarıştığı seçime katılan 6 bin 211 aday arasında, çeşitli partilerden 100'den fazla Türk kökenli bulunuyor.
GÖZLER TÜRK OYLARINDA
Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7.5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak. Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel'in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor.
Laschet oyunu seçim bölgesi Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde, Scholz ve Baerbock ise Brandenburg eyaletinin Potsdam kentinde kullanacak. Başbakan Angela Merkel'in ise oyunu daha önce mektupla kullandığı açıklanmıştı.
YouGov'un anketine göre SPD (Sosyal Demokrat Parti) yüzde 25 oy oranı ile birinci parti görünüyor. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU yüzde 21 ile ikinci ve Yeşiller yüzde 14 ile üçüncü sırada yer alıyor.
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