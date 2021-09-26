Almanya’da seçim günü: Sonucu Türk oyları belirleyecek

YouGov'un anketine göre SPD (Sosyal Demokrat Parti) yüzde 25 oy oranı ile birinci parti görünüyor. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU yüzde 21 ile ikinci ve Yeşiller yüzde 14 ile üçüncü sırada yer alıyor.

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