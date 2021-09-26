16 yıllık Merkel dönemi sona eriyor! Almanya'da Türk seçmen kime oy verecek?

Almanya 16 yıl sonra ilk kez Angela Merkel'in aday olmadığı bir seçime gidiyor. Bugün yapılacak seçimlerde yaklaşık 700 bin Türk kökenli Alman vatandaşının da oy kullanması bekleniyor. Peki Almanya'daki Türkler kimi destekliyor? Hangi adaya daha sıcak bakıyor? A Haber, Almanya'nın caddelerine indi, ülkede yaşayan Türklere seçimi sordu. İşte yanıtlar...

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