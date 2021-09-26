26 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 16 yıllık Merkel dönemi sona eriyor! Almanya'da Türk seçmen kime oy verecek?

16 yıllık Merkel dönemi sona eriyor! Almanya'da Türk seçmen kime oy verecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2021 11:42
Güncelleme:26.09.2021 11:42
Almanya 16 yıl sonra ilk kez Angela Merkel'in aday olmadığı bir seçime gidiyor. Bugün yapılacak seçimlerde yaklaşık 700 bin Türk kökenli Alman vatandaşının da oy kullanması bekleniyor. Peki Almanya'daki Türkler kimi destekliyor? Hangi adaya daha sıcak bakıyor? A Haber, Almanya'nın caddelerine indi, ülkede yaşayan Türklere seçimi sordu. İşte yanıtlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya’da Türk seçmen kime oy verecek?
Almanya'da Türk seçmen kime oy verecek?
İsrail baskınlarında 4 kişi hayatını kaybetti
İsrail baskınlarında 4 kişi hayatını kaybetti
300 yaşında iddiası şoke etti! İspatlanırsa...
300 yaşında iddiası şoke etti! İspatlanırsa...
Almanya sandık başında
Almanya sandık başında
İngiltere 70’lere döndü
İngiltere 70'lere döndü
Merkel dönemi bitiyor! Türk seçmen kime oy verecek?
Merkel dönemi bitiyor! Türk seçmen kime oy verecek?
Somali’de bomba yüklü araç patlatıldı!
Somali’de bomba yüklü araç patlatıldı!
6 gündür aralıksız kül yağıyor
6 gündür aralıksız kül yağıyor
Biden’dan flaş 3. doz aşı kararı
Biden'dan flaş 3. doz aşı kararı
Rus istihbaratına ait helikopter düştü
Rus istihbaratına ait helikopter düştü
Skandal! Öğrencilere cuma namazı yasağı!
Skandal! Öğrencilere cuma namazı yasağı!
İtalya’da ulaşım sektörü grevde
İtalya'da ulaşım sektörü grevde
Daha Fazla Video Göster