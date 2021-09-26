Almanya sandık başında! Hangi aday öne çıkıyor? Merkel sonrası güçlü lider bekleniyor mu?

Almanya Merkel sonrası döneme hazırlanıyor. Almanya'da 16 yıllık Merkel yönetimi bugün sandıktan çıkacak oyların ardından sona erecek. Peki ülkedeki atmosfer ne? Hangi adayın yeni Başbakan olmaya daha yakın olduğu öngörülüyor? SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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