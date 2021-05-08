Çernobil’de nükleer reaksiyonlar yeniden başladı! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yaptı

Uzmanlara göre oluşan bu nükleer reaksiyonları koruma kalkanının içinde kendiliğinden başladı. Reaktörün derinliklerinde kapalı bir oda, reaktörde nükleer füzyonun gerçekleştiğini gösteren bir gösterge olan küçük ama sürekli artan nötron akışını ortaya çıkarıyor.

Bilim insanları bu durumun nasıl oluştuğunu hala çözmeye çalışırken inceleme yapılması için kapalı reaktörü sökmeye çalışmanın tehlikeli olacağı belirtiliyor.