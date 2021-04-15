Son dakika: İtalya’da AstraZeneca aşısından 4 kişi hayatını kaybetti

AŞILARIN ON BİNDE 4'Ü ORANINDA CİDDİ YAN ETKİ KAYDEDİLDİ

Aifa'nın yayınladığı rapora göre, İtalya'da söz konusu tarihler arasında yaklaşık 9 milyon 68 bin doz Covid-19 aşısı uygulanması sonrası yüzde 0,5 oranında yan etki bildirildiği belirtildi. Bu tarihler arasından uygulanan dozların yüzde 68'ini Pfizer-BioNTech, yüzde 27'sini AstraZeneca ve yüzde 5'ini Moderna aşıları oluşturdu. Raporda, toplam aşıların on binde 4'ü oranında ciddi yan etki kaydedildiği ifade edildi. Aifa, AstraZeneca aşısı yapılan 11 kişinin iki farklı tip kan pıhtısı sorunu bildirdiğini ve bu vakalardan 4'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.