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Son dakika! Koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarında korkutan artış | 15 Nisan 2021

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Giriş: 15.04.2021 19:44
Güncelleme:15.04.2021 19:44
Son dakika yaşam haberleri... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 297 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 61 bin 400 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 297 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 31'a yükseldi. Toplamda 42 milyon 828 bin 122 test yapıldı. Bugün yapılan 318 bin 217 testten, 61 bin 400 yeni vaka sayısı, 2 bin 845 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 86 bin 957 olduğu, bugün iyileşen 54 bin 894 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 535 bin 40'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 80 olduğu açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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