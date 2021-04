Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiye dudak uçuklatan tazminat!

Geminin Mısır'a günlük yaklaşık zararı 12-14 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti. Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Evergreen isimli dev yük gemisi 7'nci günde kurtarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN