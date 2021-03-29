Süveyş Kanalı 6. günde kısmen açıldı! Karaya oturan Ever Given gemisi yüzdürüldü

Son dakika haberine göre; Süveyş Kanalı'nda sıkışan mega konteyner gemisi "Ever Given"ı yeniden yüzdürme çalışmaları başarılı oldu. Kurtarma çalışmalarına altıncı gün iki römorkör daha katıldı. Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken diğer gemilerin geçişi için alan açıldı.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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